Dört İngiliz takımının final oynadığı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden sonra İstanbul'da doğal olarak iki İngiliz'in (ilk kez) kıtanın en büyüğü kim sorusuna cevap vereceği akşam, bu akşam... Dünyada çok az stadyum bu kadar güzel bir lokasyondadır. Şampiyonlar Ligi (2005) ve UEFA Kupası'dan (2009) sonra Vodafone Park, Süper Kupa'ya ev sahipliği yapacak.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi finali de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda.



İSTANBUL UĞURLU ŞEHİRLERİ

Ligde 30 yıldır şampiyon olamayan ama Şampiyonlar Ligi zaferleriyle efsane kulüp sıfatının hakkını veren Liverpool, finalde devirdiği Tottenham'ın geçen sezon yaptığını yaptı ve yeni sezona transfer yapmadan girdi. Geçen yıl Avrupa'nın en iyi futbol oynayan takımı olan Klopp'un öğrencileri, hafta sonunda sakatlanan kalecileri Alisson'u elbette arayacaklar ama Origi-Firmino-Salah'tan oluşması beklenen forvet üçlüsü, Chelsea'yi kontrataklarla dağıtan Manchester United'dan çok daha acımasız ve kaliteli. Son dönemin tartışmasız en iyi stoperi Van Dijk, iki muhteşem bek, Alexander Arnold ve Robertson'a sahip olan Liverpool, taraftarının uğurlu şehir kabul ettiği İstanbul'da bu gecenin favorisi.



CHELSEA LİDERİNİ ARIYOR

Sarri kariyerinin tek kupası olan Avrupa Ligi'ni Chelsea'ye kazandırdı ama Londra kulübü sezona eski efsane oyuncusu Lampard ile başladı.

Guardiola-Barcelona ile başlayan kulübün içinden yetişmiş genç teknik adam akımı sonunda star teknik adamları çiğ çiğ yiyen Chelsea kulübüne de uğradı. İki dönem transfer yasağının üzerine Hazard'ın Real Madrid'e gitmesi Chelsea'ye, Ronaldo sonrası Real Madrid'in geçen sezon yaşadıklarını yaşatacak gibi duruyor. Sezona zorlu M.United deplasmanı ile başladılar, topa sahip oldular, iyi oynuyor göründüler ama kalelerinde hızlı hücumlarla da dört gol gördüler. Avrupa Ligi zaferinin yıldızı santrfor Giroud sahada olacak. Ligin ilk haftasında sakatlık dönüşü hazır olmadığı görülen Kante'nin yerine Kovacic ve pas ustası Jorginho orta sahada Liverpool'a karşı mücadele edecek.



MAÇA KADIN ELİ DEĞECEK

Liverpool ligde ilk maçını Cuma akşamı, Chelsea ise Pazar günü oynadı. 48 saat fazla dinlenen ve kadro olarak ağır basan Jürgen Klopp'un takımı, Chelsea ile oynadığı maçlarda 78'e 63 önde.

Avrupa kupalarında mücadelelerinde ise Chelsea, 3-2 üstünlük kurdu. 2019 Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın böylesine önemli bir maça atanması ise bu finalin daha oynanmadan unutulmazlar arasına girmesini sağlayacak.



FARK BÜYÜK DEĞIL AMA...

Favorim Liverpool... Bir de merak edilenle bitireyim; Şampiyonlar Ligi'ni kazananların, Avrupa Ligi'ni kazananlara karşı Süper Kupa'da üstünlüğü var mı? 43 finalde 23 kez Şampiyonlar Ligi galibi Süper Kupa'yı kazandı. Fark büyük değil. Son 6 yılda sadece Atletico Madrid, Avrupa Ligi sahibi olarak geçen sezon Real Madrid'i mağlup etti. Süper Kupa için emeği geçenlere şimdiden teşekkürler.