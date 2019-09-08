Dünya Kupası sahibi Fransa'yı mağlup ettikten üç ay sonra Andorra'yı tek golle devirip iddiamızı sürdürdük. Bravo bize... Suadiye'den dolmuşa binseniz Erenköy'de inseniz o küçük mesafe kadar nüfusa sahip, Avrupa'nın en ufak nüfusu olan, temsil dışında bir özelliği olmayan milli takım karşısında Vodafone Park gibi ihtişamlı bir statta Ozan'ın şiir yazması için 88 dakika bekledik. Sayın Şenol Güneş, Türk futbolunun gündemi Fatih Terim'in aldığı ceza olabilir. Siz milli takım teknik direktörüsünüz. Her milli takım arasında yabancı sayısının düşürülmesi konusunda görüş belirten siz, Beşiktaş ile kazandığınız başarılarda kaç yerli futbolcu oynattığınızı unutmuş olmalısınız. Türk Milleti'nin sizden beklediği bu milli takımı önce Euro 2020'ye, sonra 2022 Katar Dünya Kupası'na götürmektir. Milli takım teknik direktörü Türk futbolunun kadısı değildir. Basın toplantılarında milli takımı ilgilendiren konular dışındaki sorulara cevap verdiğiniz için Ay-Yıldızlı ekiple hangi 11'le sahaya çıktığınızın, hangi değişiklikleri yaptığınızın bir önemi kalmıyor farkında mısınız? Bırakın Türk futbolunu TFF kurtarsın. Siz A Milli Takım teknik direktörüsünüz, elinizde 15 tane yurt dışında oynayan futbolcu var. Ama kanatlardan orta yapacak kimse yok. Siz artık bir kulüp teknik direktörü değilsiniz, koskoca bir memleketin teknik direktörüsünüz. Bu ülke sizden Euro 2020'yi, Katar 2022'yi istiyor. Milli takım dışındaki konulara odaklanmadan işinizi yaparsanız 2002'deki Şenol Güneş'i aynada görebilirsiniz. Saygılarımla...