Geçen hafta Alanya deplasmanında Fenerbahçe'nin sahaya dizilişini PSG'nin 90 artıda kazandığı dizilişine benzetebilirdik. Kural hatası tartışmaları futbol analizlerini geride bıraktı. O gün PSG, Choupo- Moting, arkasında Neymar, kanatlarda Angel Di Maria ve Sarabia ile sahaya çıkmış 70'ten sonra Sarabia'yı kenara alıp Neymar'ı kenara çekip artı bir orta sahayla 90 artı da maçı koparmıştı. Yanal'ın 4-2-1-3 dizilişi PSG'den farksızdı.

Dün de benzer bir 11'i stoperdeki Adil Rami farkıyla sahada gördük. 6 numarada oynayan oyuncu, arkasındaki iki stopere güvenmezse orta sahadaki pas organizasyonunda önce kendi bölgesini kollar. F.Bahçe Gustavo'nun tekniğinden stoperlerinin zafiyeti yüzünden yararlanamadı. Ankaragücü'nün golü, Rodrigues'in sakatlığı Yanal'a PSG'nin 70'te yaptığını yaptırdı. Orta sahaya artı bir adam: Emre...

Temastan kaçınması için Vedat'ın arkasında başlayan Emre, ikinci yarıda derin orta saha bölgesine çekilip, Tolga'nın kanada atıldığı oyunda yerini Kruse'ye bıraktı. F.Bahçe beklerinden hücum desteği alamıyor. Golü, Kruse'nin delişmenliği öncesinde klas pası ve Vedat Muriqi'in santrfor duruşu getirdi. Ersun Yanal, Adil Rami'yi derbide sahaya sürebilmek için bu maçta denedi ama istediğini alamadı.

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Rahmetli annem akşam yemeğe bekliyorum dediği zaman öğle yemeğini pas geçirdim. Bilirdim ki etli dolma yapmış.Kendinibaba evinde hissetmek budur!