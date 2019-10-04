AVRUPA'DA iki kupada ilk haftada 4 takımımızın alabildiği puan birdi. Hadi ilk maçlardı, hadi deplasmandı, hadi futbol şansımız yoktu... İkinci haftanın bahanesi yoktu ama dün Beşiktaş ve Başakşehir ve Trabzonspor, Salı akşamı G.Saray, Avrupa'ya "Evde yokuz" derken galibiyeti en çok hak eden Ünal Karaman'ın öğrencileriydi. İlk hafta Krasnodar'a 5 gol atan Basel'de santrfor ve bir stoper transferi dışında sahadaki 9 oyuncunun kulüp geçmişi en az iki yıllık. İsviçre futbolunun klasiği, yerlilerin fiziğiyle, yabancı ve göçmen oyuncuların tekniğini harmanlıyor ve oyun disiplininden kopmuyorlar... Ünal Karaman'nın Getafe sonrasında Sivas'ta aldığı mağlubiyet bu maçta rotasyon olacağının göstergesiydi. Futbolda da bayrak yarışı var. Dün de hücumdaki iki sakatının yanında tabelayı değiştirebilecek iki yıldızı Nwakaeme ve Sosa'yı kulübede başlattı Karaman... Doğru tercihti. Türk futbolunun çözemediği, kornerden kafa gollerinden birini yedikten sonra Abdulkadir Parmak'ın Yusuf Yazıcı'ya da selam eden olağanüstü güzel frikik golü geldi. Hüseyin'in sağ bek oynadığı, gerçek Sturridge'nin sadece yüzde 30'unun sahada olduğu 90 dakikada Karaman, yarışta bayrakları ikinci yarıda iki yıldızına verdi, Nwakaeme de Sosa'ya nefis asistle hocasını haklı çıkardı.. Fakat yine yüksek topu kaybedip, ikinci gole izin verdiler...

Karaman'ın da elindeki kadroyu lig- Avrupa trafiğinde verimli kullanabilmek adına doğru tercihler yaptığının altını çizmek lazım. Getafe'nin 6 puan yaptığı grupta, iki Krasnador maçından alınacak 6 puan Trabzonspor'un önünü açar ama 4 temsilcimiz için de belki de samimi soru şudur: Avrupa Kupası maçları, Süper Lig'deki fikstürün provası mı?