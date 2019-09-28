Fenerbahçe önde oynamaz

TRABZON maçının ilk 20 dakikasındaki coşkulu futbolu hatırlayın... Ersun Yanal'ın kafasındaki oyun bu. Ancak bunu 90 dakikaya yayabilmek bu yaş ortalamasıyla çok zor. Fenerbahçe 5 maçı da önde oynadı ve arkada stoperleri bire birde yakalandı ya da rakibin presinde bireysel hataya zorlandı. Yanal puan tablosunda öndeyken, beraberliğin de makul sonuç olduğunu biliyor. Fenerbahçe beklerini fazla çıkarmayan, uzun paslarla forvetlerini topla buluşturan ve topun arkasında 11 adam ilkesiyle sahada olur.

BEKLER FİGÜRAN MI?

G.SARAY'DA Mariano dinlendirildi. Nagatomo ise geçirdiği operasyon sonrasında geldiği yarım sezondaki performansına bir daha dönemedi. Savunmada da aksıyor. Mariano büyük maçların aslında kilit adamı. Fenerbahçe'de ise Ozan ve Dirar yokluktan forma giydikleri mevkilerde ellerinden geleni yaptılar. İsla oynarsa ne kadar hazır olduğu soru işareti. Sahadaki 11 adamına bakan taraftarların en az beklentisi sanırım sağ ve sol beklerden olacak. "İyi savunma yapsınlar yeter" diyecekler.

DERBİDE EN ZAYIF GÖBEKLER!

İKİ TAKIMIN da zayıf karnı defans göbekleri. Galatasaray'da Marcao sezon başından beri o çok "iyi" ayağıyla bütün topları rakibe atıyor. Luyindama ise savruk. Fenerbahçe'de o "iyi" ayak Jailson, pres yediğinde bireysel hata yapıyor. Zanka açık alanda ağır. İki teknik adam da bu ikilileri bozmayacak gibi görünüyor ama ev sahibinde Donk, Fenerbahçe'de ise Adil Rami hazır olmadığına göre Serdar Aziz oynasa ne kaybederler ki?

BABEL VE DENİZ'LE DENGE DEĞİŞİR

BRUMA'DAN Garry Rodrigues'e ve son iki sezonda Onyekuru'ya... Rakibi eksik yakalayan, defansın dengesini bozan ve sıfıra inen hızlı adam Galatasaray'da bu sezon yok. Fenerbahçe bu kozu rakibinin eski oyuncusu Garry'yi alarak kullanabilirdi ama o da sakat. Geçiş oyununda iki takım için de bu tip oyuncu eksikliği büyük handikap. Babel ve Deniz kanadından içeri kat eden ve şut arayan futbolcular... İkisinin skora katkısı derbide dengeleri değiştirir.

SOLDA DENİZ Mİ TOLGA MI?

TOLGA'NIN G.Saray'da sol iç başladığı ve 6 gol attığı bir sezon başlangıcı var. Ersun Yanal, derin orta sahada oyun kurucu Emre'yi forvet arkasında oyuna aldığında bu kararından çabuk vazgeçip, Kruse'yi tekrar Vedat'ın arkasına çekip, Tolga'yı kanada yollayarak, derbi şifresini verdi aslında. Fenerbahçe; santrfor, iki kanat oyuncusu ve arkasında Neymar ile oynarken bol forvetle bol gol olmaz dedirten PSG gibi hatasından döndü. Tolga Ciğerci oynarsa ortayı üçleyen adam olur. Deniz oynarsa hücumda artı, savunmada eksi demektir. Kruse ise orta saha forvet bağlantısının kilit ismi. Bu zincir çalışırsa Vedat'a da son vuruşlar kalacak.

BELHANDA RİSKİ ALINIR MI?

BELHANDA'NIN operasyon sonrası düzgün beslenmemesi, idman eksikliği, temaslı oyunda darbe alıp erken sahayı terk etme ihtimali ve derbilerde kendini kontrol edememesi soru işareti. G.Saray'ın orta sahasında Seri öncesinde topu dikine taşıyan adam yoktu, artık var. Maskenin görüş açısını kapatma ihtimali, önce sağlıklı futbolcu oynar gerçeği, Belhanda'nın tribüne çıkmasını gerektiriyor.

ALTAY'IN YUMRUKLARI KISA

F.BAHÇE'NİN mutlak şampiyonluk parolasıyla girdiği sezona Altay ile başlaması cesur karar ve Türk kaleci geleneğinin bir parçası. Yanal'ın takımında sadece Altay'ın değil Emre dışında 10 oyuncunun da orijinal mevkilerinde ilk derbileri. Bu defans hattı için de forvet hattı için de geçerli... Altay'ın handikapı yüksek toplara vurduğu kısa yumruklar ve önündeki dörtlüyle olan iletişimindeki koordinasyon. Yetenek kadar derbilerde kaleci şansı da gerekir. İyi başlarsa, kalesinde büyür...

FALCAO BUNUN İÇİN GELDİ!

RIVER PLATE, Porto ve Atletico Madrid ile tansiyonu yüksek derbilere çıkmış Falcao'nun Galatasaray'ı seçme sebeplerinden biri de bu oyuna tutkuyla bağlı tribünler önünde futbol oynama isteğiydi. Son 4 ayda iki resmi maça çıktı, fizik olarak hazır değil ama kabul edelim son 10 yılın en büyük golcülerinden birinin sahadaki varlığı bile rakip defanslar için psikolojik baskı... Kolombiyalının oyuna katacağı derinlik Babel ve Feghouli ikilisini pozisyonlara sokabilir. Derbinin sürprizi Falcao ve Andone'li çift santrfor olur.

KLAS 6'LAR NZONZI VE GUSTAVO

İKİ TAKIMIN da defans göbeğinin sallandığı bir gerçek ama ezeli rekabette 6 numaraların klası tartışılmaz. Nzonzi sezon başından beri yıllardır İspanya Ligi'ni maalesef izlememiş ezberden konuşanlara kim olduğunu öğretti. Gustavo ise Marsilya taraftarının "Hepsi gitsin, Gustavo kalsın" dediği takımının en klas adamıydı. Tepeden tırnağa futbolcu bu ikili, Avrupa'nın 5 büyük liginden damıttıklarını koyacaklar sahaya... Belki onlar maçı çözmeyecekler ama kilitleyecekleri kesin...

PEKİ BU DERBİYİ KİM KAZANACAK?

G.SARAY bu kadro kalitesinin ortaya koyabileceği futbolun daha yüzde 50'sini ancak oynarken, hocası tribündeyken; Fenerbahçe de hücumda coşkulu ama defansında dağınıkken ve üç mevkide jokerlerle oynarken, saha avantajına rağmen G.Saray 5 yıldır kazanamaz ancak şampiyonlukların da derbilerde yenilmemekten geçtiği sezonlar geride kalırken, bu akşam derbinin gerçekten de favorisi yok. Bu, derbi berabere biter demek de değil elbette. Derbiler kendi kahramanlarını yaratır... Bu akşam o pelerini kim sırtına geçirecek, bu oyunun bilinmezi budur...