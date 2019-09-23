FEGHOULİ'NİN getirilmediği deplasmanda Emre Mor ile başlamamak ilginç bir tercih, 2. yarıda Adem veya Babel'in yerine sahaya sürmemek ise bir analiz eksikliği. İki yıldır hücumlarının büyük bir çoğunluğunu Mariano-Belhanda-Feghouli üçlüsüyle yapan Galatasaray'da, onların yokluğunda Nzonzi'nin önündeki 5 oyuncu ilk 20 dakikada ne yaptıklarını bilmez haldeydiler. Marcao'nun inanılmaz top kayıpları devam ediyor. Sergen Yalçın'ın takımı, oyun planımız var diye bağırıyordu. Rakip stoperlere baskı, ara pasına koşturulan forvetler. Galatasaray geriye düşse maçı çeviremez futboluyla devam ederken Ömer Bayram'ın nefis ortası ve Seri'nin kafa golü geldi. Falcao'nun maç öncesi son iki gün takımla çalışmaması ve Malatya'da riske edilmemesi doğru olabilir ama 90'da oyuna almak nedir! Andone iyi presçidir, İspanyol altyapısından yetiştiği için pozisyon almasını bilir. Pozisyon şansı yoktu ama ilk sınavında ilerleyen haftalarda 4-1- 3-2'ye dönmesi muhtemelen Galatasaray'da Falcao'nun omuzlarındaki yükü alacak partneri olabilir. Nagatomo defansif zafiyet içinde. 2. yarıda Ömer'in onun yerine sol beke geçişi, Lemina'nın oyuna girişi ve Seri'nin iyi oyunu Galatasaray'a geçiş oyununda rahatlık getirdi ama gelmeyen 2. gol her dakika ev sahibini maça ortak etti ve Sergen Yalçın'ın takımı da Fatih Terim'in yokluğunda sorumlu Levent Şahin'i cezalandırdı. 89'da golü yiyip 90'da oyuna Falcao'yu almak, bunun futbolda mantıklı bir açıklaması yok.

Galatasaray teknik heyeti elindeki kaliteli kadroyu kullanabilecek maharette değildi Malatya'da... Ne Şampiyonlar Ligi maçının yorgunluğu, ne de sakat ya da hazır olmayanlar mazeret olamaz. Dün Malatya'da kaybedilen iki puanın sorumlusu oyunu okuyamayan Galatasaray teknik heyetidir...