■ Terim, en kötü sezonunu yaşıyor. Neden böyle oldu?

Fatih Terim'in çalıştırdığı bir takım, 9 maçta 6 gol atıyorsa hırs ve mücadele sadece 2 maçla sınırlıysa, elbette ki tecrübeli teknik adam da özeleştiri yapıyordur. G.Birliği maçının ardından bunu da yaptı zaten. 3 maçlık cezada elbette ki oyuncu değişikliklerine karar verdiğini biz de biliyoruz ama saha kenarında olduğu zamanki anlık çıkışları ve vücut dili sahadaki futbolcular üzerinde pozitif etki etmiştir. Bunun G.Birliği maçında olmaması düşündürücü. "Ceza almayanlar konuşsun" çıkışı ise G.Saray yönetimine bir mesaj. G.Saray'da arka planda kalan, sesi soluğu çıkmayan, sembolik olarak adı listede duran çok yönetici var. Mikrofonlardan kaçıyorlar ya da taşın altına ellerini koymuyorlar. Terim'in mesajını yönetim iyi analiz etmeli. Son 3 beraberlikteki futbolun yanında hakem performansları vs. tartışmaya gerek yok.

Selçuk asgari ücret mi aldı?

■ Falcao'nun gelişi ve ücreti çok konuşuldu. Bu, dengeleri bozdu mu?

Falcao'nun ücreti diğerlerini neden rahatsız etsin? Feghouli, Belhanda, Muslera, Nzonzi, Lemina yıllar boyunca Selçuk, asgari ücretle mi oynadılar? Takım içi dengeler, bizim memlekette gereksiz bir bahanedir. Juventus'ta Ronaldo 30 milyon Euro alıyor. Bu yüzden bu konuyu sonsuzluğa uğurlamak lazım. Falcao, Monaco 2. Başkanı Petrov'un tecrübesiz yönetici olması ve gereksiz egosu yüzünden G.Saray'a olması gerekenden bir ay geç katıldı. Türkiye'ye gelene kadar hayatında 3-4 kez Falcao'yu izlemiş olanlar, yorum dünyamızın bir klasiği olan "popüler olanı toprağa gömeyim de sosyal medyada etkileşim alayım" hastalığına tutulmuşlar. Dünyanın bütün ceza sahası içi santrforları topla buluştuklarında fileleri havalandırırlar. Falcao da kariyeri boyunca böyle goller attı. Siz santrforunuzu beslemezseniz tabelanız aç kalır. Adı Falcao olmuş, Andone olmuş hiç fark etmez.

Kendini tutamıyorsa locaya gitsin

■ SABAH Spor'un olay yaratan protokol tribünündeki Selim Soydan fotoğrafları ile Ali Dürüst'ün durumu karşılaştırılıyor. Soydan'ın tavrı ve Dürüst ile karşılaştırılmasına nasıl bakıyorsunuz?

Selim Soydan, Türk futbolunun bir efsanesi. Yaşı gereği çok tecrübeli, karakteri gereği de çok babacan ve sevgi dolu bir insandır. TFF'de yöneticiyseniz protokolde maçı bu heyecanda izlememeniz gerekiyor. Unvanlar bazen insanların bazı duygularından feragat etmesini gerektirir. Selim Soydan çok iyi bir F.Bahçeli, duygularını özgürce yaşamak istediğinde bence localardan birinde maçı izlemeli. Ve bu yaşında kimse onu üzmemeli. Ali Dürüst'ün de o dönemde transfere müdahil olduğuna inanmıyorum. Bizde iki eksiden bir artı çıkarma hastalığı var. Bu iki ismi karşılaştırmak sabahtan akşama kadar ucuz reyting peşinde koşanların işi. Onlara kolay gelsin!