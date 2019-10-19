Dakika 20'ydi, Sivasspor bir atakta 3 pozisyon birden yakaladığında Galatasaray'ın rakip kaledeki tek pozisyonu Babel'in kafa vuruşuydu. Rıza Çalımbay'ın ekibi için maçın üç kader anından biriydi...

Terim'in sürekli değişen 11'inde oyun ezberi yok, rotasyon, Şampiyonlar Ligi, sakatlar derken G.Saray'ın ideal 11'i soru işareti. Dün de bu bilinmezlikte birbirlerini 6 aylığına da olsa Deportivo'dan tanıyan iki futbolcunun seri oyunuyla golü buldular. Babel'in futbol aklı ve Andone'nin müthiş bitirdiği ilk gol..

İlk 20 dakikada skor yapamayan Sivas, ilk 45'te 15 faulle oyuna tutundu. Buna Andone'ye yaptıkları penaltı da dahil... G.Saray geçmişte olduğu gibi iki bekinden hücum desteği alamazken, 10 numara formalı oyuncusu Belhanda, Şener'in iki kez kademesine girmekten başka bir şeye yaramazken, ipler Babel-Ömer ve Andone'nin elindeydi.

Kabul edelim Ömer iyi niyetli ve mücadele eden bir futbolcu ama acı gerçek bu ligde Ömer'in banko oynadığı orta saha ile şampiyon olamazsınız...

Malatya'da iyi, derbide yedek, PSG maçında çok iyi olan Seri'nin neden kulübede olduğu, Falcao'nun 15 gündür açıklanmayan sağlık raporu kadar gizemli.

Sivas'a çıkan kırmızı kart ağır.

Aksiyonun devamında top kontrolünden çıktıktan sonra rakibin ayağına darbeye kart oyunu bilmemek demek... Emre Mor'un çakan ama yanmayan ve yakmayan çakmak ışığı, Babel'in yine usta golü ama bir taraftan da 10 kişi kalmış rakipten iki gol birden yiyen G.Saray...

Her filminizde Robert de Niro başrolü oynayacaksa ne âlâ.. Bazen iyi senaryo, iyi görüntü yönetmeni, iyi bir kurgucuya da ihtiyacınız var... G.Saray'da eksik budur, 3 puana rağmen...