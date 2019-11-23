Muslera'nın yokluğu cuma günü şirkette ödemeleri beklerken muhasebe müdürünün hastalanıp gelmemesi gibi. Bu şirketin güvenlik koordinatörü Luyindama da sezonu kapattı. Sezon başında araştırma geliştirme departmanı için alınan Nzonzi ile Seri ise evden, pardon kulübeden çalışıyorlar! Ve her şeyden önemlisi ciroyu artıracak pazarlama müdürü Falcao iki aydır yok. Bu şartlarda bir şirketin kâr etmesini bekler misiniz?

Dün de bütün bu eksikleriyle 'G.Saray iflas etmese iyidir' denilecek 90 dakikasına çıktı. Okan Buruk'un, göbeği artı bir adamla desteklediği ama bir kanadından da feragat ettiği Başakşehir'i, G.Saray'ı geçen sezonun son haftasında hızlı adamlarıyla çökertmişti. Yaş ortalaması düşmüş bir Başakşehir karşısında hızını kaybetmiş bir G.Saray vardı. Beşli orta sahanın kanatlarından maksimum hücum desteği beklersiniz ancak arkalarındaki boşlukları dolduramadığınız takdirde ki dünkü Emre ve Mariano gittikleri yerlerden dönmediler. 3-5-2 dizilişinde oynayacaksanız bu kadroda ne Feghouli forma giyer ne de Babel... Adem, G.Saray'a son 20 dakikalarda katkı vermek için gelmiş yerli bir oyuncu. Babel ise kaliteli bir otomobilin 2000'ler modeli... Boğazda gezintiye çıkabilirsiniz ama otobana asla. Otoban yolcuları Bruma, Rodrigues ve Onyekuru idi...

G.Saray'ın evindeki yenilmezlik serisi bir gün sona erecekti. Sezon başından beri ideal 11'i olmayan takım sebze çorbası gibiydi. Sebze çorbasını sebze çorbası yapan tencereye attığınız sebzelerin çeşidi değil et, tavuk ya da balık suyudur. Galatasaray'ın kalite olarak da taktiksel zeka olarak da aroma eksikliği var. Okan Buruk ikinci yarıdaki iki hamlesiyle golü buldu. Son dönemin en parlak teknik adamının, yetiştiği kulübüne bu dersi vermesi tesadüf değildi.