Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir… Bu 7 büyük maçta bırakın kazanmayı gol bile atamayan Galatasaray… Avrupa Ligi için 'Köprüden önceki son çıkışta' klişe gibi görünebilir ama erken bir gole ihtiyacı vardı. Tribünler dolu ama tıklım tıklım kelimesi eski bir hikâye. Geçen yılki Lokomotiv Moskova maçından sonra kazanamayan Galatasaray, o maçta olduğu gibi yine baskılı başladı ve golü buldu. Organize atak yapıp topla rakibin ceza alanına sızarsanız o kadar da zor değilmiş gol atmak.

Babel sezon başında bu takıma katkı verdi. Ama dün görüldü ki bu kadronun takım oyunu oynayabilmesinde Hollandalı büyük engelmiş.

Onun yokluğunda çok daha seri pas oynayan bir Galatasaray gördük.

Futbol artık Nagatomo'yu bırakmış, bu yüzden solda Ömer'in bir hep fazlasını yapması lazımdı.

Diğer kanatta Feghouli de içeri çekilince Terim'in takımı Mariano'nun ortalarına baktı ilk yarıda. Club Brugge disiplinli takım. Kenardaki hocalarının direktifleriyle bir basketbol 5'lisi gibi hücuma çıkıyorlar. Orta sahada Lemina'nın iyi oyunu, Seri'nin 'yetmez ama idare eder' presiyle sıkıntıyı yaşadılar.

Futbolda kendi taraftarınızın önünde tek farklı galibiyeti korumak için daha 50. dakikada bile tacı geç kullanmaya başlarsanız rakibe yakalanma kâbusu çöker üstünüze.

Brugge'ün golünün 90+2'de gelmesine bakmayın. O dakikaya kadar Lemina ve Ömer takımı ayakta tuttu. Değişiklikler yine fayda getirmedi ve sezon başından beri oynadığı futbolla bir yere gitmeyi hak etmeyen Galatasaray, Florya'ya döndü. Slovak hakem Ivan Kruzliak, Paris ve Madrid'te, PSG ile Real Madrid aleyhine böyle kolay düdükler çalmaz. Bu da UEFA'nın bize bu sene takındığı bir tezahürüdür.