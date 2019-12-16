Dakika 45'ti. Rakip yarı sahada Ziya'dan topu çalan Kruse, iki kez etrafında döndü. Çünkü pas atacak arkadaşı yoktu. Vedat iki stoperin arasında, Rodrigues 40 metre çaprazda. Sivas ise 12 dakika önce kalecisinin başlattığı kontratakta Mert Hakan, Fernando'nun koşu yoluna pas atarken, solda ve sağda iki pas alternatifi daha yaratmıştı. 500. maçına çıkan Rıza Çalımbay'ın ustalık eseridir bu takım.

Geçen sezonu 12. sırada bitirmiş Sivas, Emre ve Mert Hakan'ı yıldızı statüsüne çıkardı. Yanal'ın Ozan'ı kanada hapsetmesinin sezon başından beri bir açıklaması yok. Kruse, ağır ve iki kanadıyla Vedat arasındaki üçgende pas istasyonu olmaktan uzak bir fizik yapıda. Sivas'ın kadrosunun yaş ortalaması daha düşük sanabilirsiniz, 'hayır değil' ama Fenerbahçe'de çok koşması gereken mevkideki oyuncuların yaşları yüksek. Rakip sahada ya da duran top organizasyonunda Yanal'ın takımı topu kaptırdığında 39 yaşındaki Emre'nin, 32 yaşındaki Gustavo'nun geriye hızlı dönmesi mümkün değil.

1-0 sonrasında Ozan ve Kruse'nin kaçırdıkları F.Bahçe adına maçın kader anları. Çok pozisyona giren ancak çerçeveye 3 top isabet ettiren Sivas, kanat ortalarının santrforla buluşmasında senkronizasyonu yakalasa farkı açardı. Yeni Malatya ve Göztepe deplasmanlarında dünün farkı Fenerbahçe için Sivas'ın bu sezon her maçta en az 2 gol atmış bir takım olmasıdır. Liderlik koltuğundaki Çalımbay, evinde Beşiktaş ve Trabzonspor'dan sonra F.Bahçe'yi de puansız göndererek bunun tesadüf olmadığını belgeledi.