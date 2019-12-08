Dakika 70'di önce Mariano, arkasından iki kez Muslera, Alanyaspor'un beraberlik golünün savuşturduğunda Galatasaray'ın 7, rakibinin 20 hücum girişimi vardı… Son iki sezonda Avrupa'nın 6 büyük liginde şampiyonlar aynı takımlar. Bunların arasında acı çekenler M.Ctiy, Bayern Münih ve Galatasaray... Tahmin edersiniz ki en az gol atanı da Fatih Terim'in ekibi…

Galatasaray'ın bir oyun planı yok. Doğaçlama oynuyorlar. Çünkü bu takımın patlayan bir gücü yok. Arkalarında duran iki güç var. Birincisi Muslera, ikincisi tribünlerdeki tezahürat. Futbolda bir ezberiniz yoksa tesadüfen kazanırsınız. Dün de Galatasaray 70 ve 80'de Muslera devleşmese maçı kazanamazdı.

Peki sorun nerede? Galatasaray, Florya'da iyi çalışmıyor. Bu takımın ayaklarının yere sağlam bastığını kimse söyleyemez. Fatih Terim, bir Galatasaray efsanesi. Ama yardımcıları safra… Terim'in yokluğunda kenarda duran Levent Şahin, kendini geri çekti. Ümit Davala zaten figüran, Hasan Şaş da son olarak C.Brugge kulübesini tehdit ediyordu. Futbolla alakası yok. Üçü bir araya gelseler Süper Lig takımını çalıştırmazlar.

Fatih Terim, Ekim ayında devre arası için operasyon sinyallerini vermişti. Malum futbol ekonomisi, gidecekler kadar gelecekler için de para lazım. Dün Galatasaray'ın oyunu bunu gösterdi. Terim önce yanındaki yardımcılarından, safralarından kurtulmalı. Onların Galatasaray'a bir kuruş faydası yok. Bazen uçmak için hafiflemeniz lazım. Galatasaray, atacağı ağırlıkları iyi seçmeli. Dünkü 3 puan sadece rakamdır.