SON iki sezonun şampiyonu bu sezon yarışta 10 puan geride kalmışken ve sakatlıklardan çok çekmişken kadro derinliği en fazla olan sol kanat için 1 aydır kendi kendini bir kaosun içine attı. Babel gitmiş, Onyekuru gelmiş, Sekidika alınmış, o bölgede oynayan Ömer var. Oynayabilecek Emre Akbaba ve Nice'teki sezonunda oynamış Belhanda var. Bu durumda, ne Arda'sı der geçersiniz. Dün G.Saray 'Köprüden önce son çıkış' gibi bir maça çıktı. 3 puanı alamazsa 12 ya da 13 puan geriye düştüğünüzde aynı Beşiktaş gibi havlu artacaktınız. Sezonun ilk yarısında neredeyse hiç oynamamış Saracchi ve yarım sezonu pas geçen Emre Akbaba ve Linnes ile son ik i maçta 60'tan sonra düşen tempo için Fatih Terim, Mar-i ano'yu yine 11'e çekerek çözüm buldu. Konya'nın bu sezon evinde kazanabildiği tek maç ligin dibindeki Kayseri'ye karşı. 10 kişi ile topun arkasına geçiyorlar, kalelerinde golü gördüklerinde biraz çıkarlar diye bekliyorsunuz, ikinci golü yiyorlar. Yine değişen bir şey yok. G.Saray üçü atıp fişi çekti. Aykut Kocaman elindeki pirinç ile makarna yapmaya çalışan bir teknik adam. Bir dönem Guardiola'nın pas oyunundan etkilendi, sonra Simeone'nin peşine takılıp gitti. Simeone yolun sonunda, Kocaman da... Falcao ve Emre ilk yarıda tabelay ı değiştirdi. Lemina, G.Saray'ın iyi bir futbol aklı. Özellikle ilk yarıda kapalı savunmaya karşı set oyununda bu kadar yetenekli adamların ikiye bir ya da çalım denemek yerine pas oyunu G.Saray'ın golünü geciktirdi. Hızlı hücumlarda oyunu sete çevirmediklerinde ise iki gol buldular. Trabzon-F.Bahçe maçının olduğu haftada zirveye bir adım daha yaklaşmak için fırsatı eline geçirdi. Allah'tan transfer dönemi bitiyor da Kayseri maçı öncesi Arda konuşulmayacak.