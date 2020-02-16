Hiçbir kuş gibi, kanarya da kafes kuşu değil aslında. Onun uçmasını engelleyen biz insanoğlu. Sarı Kanarya'nın kanatlarını kıran ise hocası Ersun Yanal. Kazanan takım bozulmaz derler ama Fenerbahçe son iki haftada 5 puan kayıp yaşamış.

Tabela yükü sadece iki adamın üzerinde. Yanal'ın sol kanatta sağ ayaklı Tolga ve Dirar ısrarı ve sağda da sol ayaklı Deniz tercihi dün yine koca 45 dakikayı aldı götürdü. Yüzde 80 topa sahip olup Ozan'ın 18 dışından iki şutu dışında pozisyon yaratamazken, A.Gücü'ne üç net pozisyon verip kalesinde bir gol gören Fenerbahçe'ye bu oyun modelini ilk kez Mustafa Reşit Akçay oynamıyor. Hücuma kalabalık gidebilirsiniz ama Fenerbahçe'de kanatlardaki oyuncular, her seferinde topu alıp düzeltip orta yapmak zorunda olduklarından rakip defanslara 'Buyurun ortalayın hazırız' fotoğrafı verdirtiyorlar.

Akan oyunda ortası yok F.Bahçe'nin. Son 15 maçında sadece Malatya'yı mağlup etmiş Başkent ekibinde, Lobzhanidze ve Gerson Rodrigues kontratağı iyi oynadı. İkili mücadelelerde gölge pres yerine sürekli temaslı oyunu tercih ettiler. Yanal'ın taktik tabelası yapboz tahtası gibi. Evet, ikinci yarı müdahale gerekliydi ama önce girip 20 dakikada sakatlanan forvet arkasına Emre, Kruse sol kanada, Dirar sağ açığa, Deniz sol beke, sonra Ferdi sağ kanada, Dirar yine sağ beke ve Mevlüt çift santrforlu oyuna. Taşlarla bu kadar oynarsanız rakibin mi başı döner yoksa kendinizin mi? Trabzon'da kaybetse bile çok iyi futbol oynayan F.Bahçe, dün Kayseri mağlubiyetinin benzerini aldı. Bunun tek sorumlusu elbette ki Ersun Yanal'dır.