F.Bahçe galibiyeti, üstüne kupada ilk maçta işi bitiren farklı skor Trabzonspor'u elbette ki Başkent'te favori kılıyordu. Hamza Hamzaoğlu ile içerde maç kaybetmeyen G.Birliği, oyuna iyi başladı. Geçen hafta derbide aksayan Yusuf'un yerine haklı olarak Guilherme'ye forma veren Hüseyin Çimşir, ilk 10 dakikadaki oyundan o kadar memnun değildi ki çıkmayan takımını kenardan fırçaladı. Trabzonspor'un hücum silahı çok. Ama doğru oyunu oynamazsanız isimler esame listesine yazıldığıyla kalıyor.

Geçen hafta ilk 45 dakikadaki müthiş tempoda 110 pasla çok şey yapan Trabzon, dün ilk yarıda iki kat fazla pas yapmasına rağmen hızlı oynamadıklarından rakip kalede pozisyon bulamadılar. Kanatlarda iki etkili silah varken oyunu çizgilere açamadılar. Önce Sessegnon'un nefis volesini tokatlayan Uğurcan, ardından bomboş kaleye topa dokunmak varken altına girip inanılmaz bir gol kaçıran Nadir… Trabzon'un ilk yarıdaki kötü oyunu futbol şansıyla dengelendi. G.Birliği, dikine hızlı hücumları doğru yaparken Trabzonspor'u çok koşturdu. Üstelik ikinci topları da orta sahada aldıklarından tabela 0-0 iken rakibi çok zorladılar. Ndiaye, cebinde sarı kartı varken ikinci yarı başında yerini Abdulkadir'e bırakabilirdi. Hüseyin Çimşir, onu Guilherme'nin yerine almak için 1 saatin geçmesini bekledi. Düne kadar ligde sadece 3 maçta kalesini gole kapatabilen Trabzon, 2020'deki gelişen defans performansıyla dün rakibi sıfırda tutup en azından bir golle kazanmak için yüklendi. Önce penaltı sonra Nwakaeme… Sörloth geçen haftanın bir numarasıydı. Dün yediği tekmenin acısıyla yapmaması gerekeni yaptı. Hareket yanlış ama çok da eleştirilebilecek bir durum değil.