Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın başına geçiren süreç, onun yönetimindeki Yeni Malatyaspor'un Vodafone Park'ta 2-0 kazandığı maçla başlamıştı. Ardından taraftarın önünde lider Sivas'a da mağlup olan Kartal, şimdi yeni hocası Sergen Yalçın ile ligin sağı solu belli olmayan en tehlikeli ekiplerinden biri olan Gaziantep'i ağırlayacak. Vodafone Park'ta Yalçın'ın ilk maçında dolu tribünler önünde istenen, elbette ki iyi futboldan önce farklı galibiyet. Geçen hafta Sivas'ı perişan eden Gaziantep ara transferde aldığı Maxim ile kalitesini yükseltti ve bugün Sivas karşısında olduğu gibi kontratak oyunu tercih edecekler. Beşiktaş, Süper Lig'de öne geçtiği zaman puan kaybetmeyen tek takım. Kartal'ın bu 10 galibiyetlik performansı karşısında Gaziantep ise geriye düştüğü maçlardan sadece 1 puan çıkarabildi. Sumudica, bu ligde şampiyonluk yaşamış takımlara karşı 7 kez rakip olup 6 kez kaybederken sezon başında Kadıköy'de de ağır bir mağlubiyetle yüzleşmişti. Geçen hafta kıpırdayan Adem Ljajic ve tabela değiştiren Burak Yılmaz ile Beşiktaş maçın büyük favorisi durumunda.



TRABZON, SÖRLOTH İLE KASIRGA GİBİ

Trabzonspor ara transferdeki takviyeler, eldeki mevcut kadro ve maliyeti ile bu ligin en iyi yönetilen takımı. KaramanÇimşir değişikliği sonrasında bir kasırgaya dönüştüler. Form grafiği tavan yapmış Fenerbahçe'yi geriye düşüp devirebilmek büyük işti. Üç karşılaşma dışında kalesinde her maçta gol gören takımın defans göbeğine yapılan takviyeler kalan haftalarda gereken katkıyı verirse Trabzon, görkemli forvet hattı ile maçları kolay çözer. Geçen hafta Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği, Ankara'da son 5 maçta Trabzon'a kaybetmedi. Hamza Hamzaoğlu ile evinde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Başkent ekibi, karşısında son üç deplasmandan galibiyetle dönen Trabzon'u bulacak. İlginç bir istatistik var. Bu sezon ligde öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden iki takım; 15 puanla Gençlerbirliği ve 14 puanla Trabzonspor. Son 4 lig maçında 7 gol atan ve Fenerbahçe maçında da Vedat ile olan düellosundan galip ayrılan Sörloth, Nwakaeme'nin de dönüşü ile birlikte Fırtına'nın elbette ki 3 puan müjdecisi.



SON VURUŞLAR DÜZELİRSE FENERBAHÇE KAZANIR

Yarışta, 6 puan değerindeki maçı kaybetmek elbette ki önemli ancak Trabzon'da Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan memnun olmayan bir tek Fenerbahçeli bulamazsınız. Evinde Başakşehir'i devirirken oynamak kadar oynatmamak konusunda başarılı olan Ersun Yanal'ın takımı, benzer özelliklere sahip bir rakibi ağırlayacak. Kupada Galatasaray'ı devirmenin morali ile Kadıköy'e gelecek olan Alanya'da 15 gol, 1 asisti bulunan Papiss Cisse, geçen hafta Sörloth'u durduramayan Fenerbahçe defansı için haftanın tehdidi. Erol Bulut, dört büyüklere karşı oynadığı 11 maçı da kaybetti. Fenerbahçe'de son vuruşları ile saç baş yoldursa da Tolga Ciğerci yine 11 çıkar. Ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımı olan Fenerbahçe, son vuruşlarda düşük kalan yüzde 30 gol becerisini özellikle maçın ilk yarısında yüksek tutarsa son maçın büyüsü ile tribünleri dolduracak olan taraftarlar, Alanyaspor'un üzerine kâbus gibi çöker. Kırmız kart cezasını kupada çeken Gustavo, bölgesinde ligin uzak ara en iyisi. Skor yapan Kruse ve Vedat… Yeni üç transferle bir yılın farkını zaten çözebilirsiniz. Fenerbahçe maçın net favorisi.