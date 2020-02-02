F.Bahçe sanki Başakşehir maçının son düdüğünden tünel kazıp bu maça çıkmış gibi 45. saniyede golü buldu. Trabzon 18 maçta ilk 15 dakikada kalesinde gol görmemiş ve sahasında ilk golü yediği 2 maçı da kaybetmiş. Hepimiz biliriz büyük maçlarda Trabzon taraftarı takım geriye düştüğünde oyuncuları etkiler. Kruse ikiyi bulsa başka bir maç olurdu. Yanal'ın öne geçtikten sonra Trabzon'un üstüne gitmesi beraberlik golünü getirdi. Nwakaeme büyük eksikti ama Ekuban onu aratmayan sadece pas desek ayıp olacak bir top attı Sörloth'a. Sırtı dönük top alan rakip 9 numaraya vurduran F.Bahçe defansı bildiğiniz gibi.

2. golde sol bek Novak'ın kalenin sağ tarafına kafa vurması ise Jailson ve Serdar'ın o andaki iflasıydı. F.Bahçe ilk yarıda müthiş pas oyunu oynadı.

Başakşehir maçında olduğu gibi Tolga başta olmak üzere üç net fırsatı değerlendiremediler.

İlk yarıdaki müthiş tempodan sonra oyunu soğutmak için Guilherme doğru tercihti. Yanal da iki sağ ayaklı sol kanadını değiştirdi ve Emre takviyesi ile Ozan'ı öne itti. Kenardan gelen ne Emre, ne Deniz ne Ferdi ne Sturridge sahaya adımlarını attılar ama oyunun ruhunu hissedemediler.

Trabzon orta sahasının oyundan düştüğü son 25'te Sturridge yerine Doğan ya da A.Parmak girse Sörloth'un arkasında Sosa ile Trabzon daha dirençli olabilirdi.

Ama yine de Çimşir sarı kartlı Ndiaye'yi alıp yerine koyduğu Doğan ile Ozan'ın bir pozisyonunu önlemiş oldu.

F.Bahçe deplasmanda geriye düştüğü 5 maçta 4 puan alabilmişti. Dün ilk golü bulmuş olmalarına ve oyunu iyi okuyan hocalarına rağmen tabelaya yazmayı bilemediler.