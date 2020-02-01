TRABZONSPOR



GEÇEN sezon İstanbul'un 3 Büyükleri'ni puansız gönderen Trabzonspor, bu sezon da Beşiktaş'ı devirip, G.Saray ile berabere kaldı.

Takımın zirvenin büyük adayı olması, yeni stadyumla artan kapasite, F.Bahçe ile olan rekabet ve takımın son iki lig maçında 12 gol atmış olması Trabzonspor'un en büyük artısı. Dev maçlarda yetenek kadar öz güven de konuşur...

GEÇEN sezonun ilk yarısının en iyi orta saha göbeği Sosa-Onazi idi. Onazi'nin uzun, Sosa'nın daha kısa sakatlığı takımı yarıştan kopardı. Bundan iyi ders çıkardılar. Artık Şah Sosa'nın yanında Vezir Obi Mikel ve Kale Ndiaye var. Max Kruse ve Ozan Tufan'ın dikine oyunlarında bu ikilinin savunması mühim, Sosa (3 gol/4 asist) ise duran toplarda ve oyunu soğutmada Trabzon'un büyük artısı...

BEŞİKTAŞ ve G.Saray'a evinde gol atan Sörloth (15 gol/5 asist), yumuşak karnı defans göbeği olan F.Bahçe için büyük tehdit.

Hüseyin Çimşir, solda Sturridge, sağda Yusuf'u (3 gol/2 asist) kullanacak. Ekuban bu durumda yedek kulübesinden sonra gelecek oyuna... 9 kafa golü bulunan Trabzon, korner ve serbest atışlardan dengeyi değiştirebilir.

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TRABZONSPOR'DA tribün dinamiği geriye düşen maçlarda takımı aşağıya çekiyor. Bu sezon evinde geriye düştüğü iki maçı da kaybeden Fırtına, bitmek bilmeyen polemikler yüzünden oyuna gergin başlarsa bunun handikabını bütün maç yaşar.

DENİZLİ kupa maçından 9 gün sonra sahaya çıkmak kimilerine göre avantaj ama futbolun gerçeği; en iyi idman maçtır. Malatya deplasmanının ertelenmesi Trabzonspor için artı değil. Üstelik Nwakaeme o maçta cezasını çekebilecekken. Trabzon onun sihirli çalımlarını ve bitiriciliğini çok arayacak. Nwakaeme'nin (7 gol/5 asist) yokluğu elbette ki Sörloth'un da performasını etkileyecek.

4 gol, 4 asisti olan Sturidge için ise "kadroda olursa, şans bulursa" ile başlıyor her cümle ve dün gelen haberler "11'de başlayacak" diyor..

TRABZONSPOR'UN geç yapılan katkılar yüzünden defans göbeği F.Bahçe gibi sorunlu. Rakibinin kalesine 172 şut gelirken, Trabzonspor bir maçı eksik olmasına rağmen kalecisi Uğurcan'ın koruduğu üç direk arasına 249 şuta izin verdi. Bu elbette sadece iki stoperin problemi değil, kalesini 18 maçın sadece 3'ünde gole kapatabilen takımın problemi...



FENERBAHÇE



FUTBOLDA rakibin hücum silahlarını imha etmenin önemini F.Bahçe, Başakşehir maçında gösterdi. Top rakibin ayağındayken ikili mücadelelerdeki güç, oyunu 90 dakika yüksek tempoyla oynamaya müsait kondisyon seviyesi, en az hücumdaki bitiricilik kadar önemlidir. Trabzon'un son 15 dakikalarda kalesinde 8 gol gördüğünün, 30-45 arasında ise 5 gol yediğinin altını çizelim. Yanal'ın takımı bu sezon derbilerde 3 puan almadığında da ayakta kalan taraftı ve ligin en çok ikili mücadele (%53.2) kazanan takımı...

LİGİN en iyi orta sahalarından birine sahip ev sahibi karşısında F.Bahçe bu kalitenin getirdiği sertliğe karşı koyabilecek adamlara sahip. Gustavo (2gol/1 asist) ve Ozan'ın (2 gol/ 4 asist) yanında yine Tolga (2 gol/2 asist) forma giyecek. Solda Nwakaeme'nin yokluğunda F.Bahçe cephesinde sağın iki adamı İsla ve Rodrigues'in hücumlardaki iştahı fazla olacak.

BAŞAKŞEHİR maçında Kruse-Vedat- Rodrigues rakibin fişini çeken isimlerdi. Vedat'ın büyük pres gücü ve Kruse'nin tecrübesi, Yanal'ın büyük kozları. Deplasmanda Rodrigues (3 gol/3 asist) gününde olduğunda Novak'a üstünlük sağlayabilir. Rakip kalelere 265 şut atan F.Bahçe'nin isabetli şut ortalamasının ligde orta sıralarda yer alması, gol sayısının düşük kalmasının en önemli sebebi.

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ARKA arkaya kazanılan Rize ve Gaziantep deplasmanlarındaki oyunun Trabzon'da yetmeyeceğinin herkes farkında Samandıra'da. Rakibini 3 sezondur mağlup edemeyen F.Bahçe geriye düştüğü 8 maçın dördünde mağlup oldu. Deplasman fobisinin istastiklerdeki karşılığı ise geriye düşülen 5 deplamanda alınabilen 4 puan...

DERBİLER, büyük maçlarda deplasmana gittiğinizde mutlak 3 puan oyunu çoğu kez bozgunla sonuçlanır. Ersun Yanal'ın Trabzon'da hızlı hücumlarda açık alanda yakalanmamak için iki bekine ve Gustavo'ya "Çıkmayın" emri vereceğini söylemek zor değil.

Geçiş oyununu layığıyla oynayan takımlar karşısında alınmış dersler var. Sivas deplasmanı bunun en büyük örneği. Yarışta Yanal'ı bir puan mutlu eder mi? Bence evet...

F.BAHÇE'DE sol ayaklı oyuncular belirleyici ama sol kanatta iki sağ ayaklı oyuncunun forma giymesi çizgiye yakın hücuma çıkarken büyük sorun yaratıyor. Trabzon yüksek toplarda kuvvetli bir takım. Altay'ın kısa yumruklarla çıktığı pozisyonlar, çalım yeteneği yüksek Trabzon'un kanat oyuncuları karşısında savunmaları sorunlu iki bek ve Serdar'ın çıtayı yükselttiği defans göbeğinde partnerinin (Jailson) onun kadar inandırıcı olmaması Fenerbahçe'yi tedirgin eden gerçekler...