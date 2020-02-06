Erol Bulut başarıya aç, ligde 4. sırayı zorlayan, kupada da gidebildiği yere kadar gitemeyi hedefleyen bir tekink adam. İlk maçta alacağı avantajlı skorun farkındaydı ve dün yedek G.Saray karşısında F.Bahçe deplasmanı öncesinde 2 jeneriklik golle istediğini aldı. Falcao sakat, Andone hazır değil derken Adem de kulübeye çekilince, G.Saray'a santrforsuz bir oyun planı kaldı. Linnes takıma döndü ama hem ligdeki iki maç hem de dün dökülerek 'Tribünde kalsaydı' dedirtti. Orta sahada 2019 biterken 1 maçla taraftarı heyecanlandıran Taylan'ın problemi, Emre Akbaba ile aynı... Oyun içinde kaybolmamak için takım arkadaşınızın pas açısına girmeniz lazım. Rakibin arkasına saklanır, pas bağlantısı için hareket etmezseniz, oyunu domine edemezsiniz. Bütün Avrupa haftada 3 maç trafiğiyle oynarken çeyrek finalde bu kadar rotasyon yapmak dünkü oyunu getirdi. Onyekuru dışında 'As takımda oynarım' diyen oyuncu yoktu. Sonuçta Alanya; Tuzla değil. Galatasaray'ın işi zor. Taraftar Galatasaray forması aldığında 250 lira ödüyor. O formayla çimde fotoğraf çektireceğim dese belki 100 lira da onun için isterler. Belhanda, G.Saray formasını giyip üstüne 4 milyon Euro kazanıyor. Ne güzel hayat...