Galatasaray hayalleri bitmeyen bir takım. En yakın örneği elbette geçen sezon. Falcao, Saracchi ve Lemina'nın olmadığı takım elinde iki tane güçlü asist silahı tutuyor. Biri bu sezon Visca ile ligde 9 asist yapan Ömer Bayram, diğeri son 3 sezonda 15 asistli Caner'in ardından 14 asist yapan Mariano. Dün de Brezilyalı'nın ortası ve ne zaman lazımsa hazır olan Adem'in golüyle tabelayı erken açtılar.

Seri'nin yetenekli ayaklarına rakip yarı sahada ihtiyaç var ve 6 numara oynaması mecburiyetten. Belhanda'nın varlığı pas üçgeninin sağ kanada yığılmasına sebep oluyor. Bu ilk yarıda sol kanadı verimsizleştirdi. Donk'un şapka çıkarılacak golüne ve iki farka rağmen Galatasaray'ın ilk yarıdaki hücum girişimi sadece dört.

Önceki gün ilk 45 dakikada Trabzon'da Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan 110 eksik pas yapıp 11 gol girişimi olduğunu hatırlatırım. Ligin ilk iki haftasında 1 puan aldığında 8 kişi kalan Kayseri karşısında 3 puan Galatasaray'a ilaç gibi gelmişti. Dün o Kayseri 11'inden 3 kişi vardı. Bu elbette onlar için iyi değil. Bu futbol Galatasaray ile lider arasındaki farkın 5'e inmesini sağladı. Ama bu oyunun ilk 4'teki rakiplere karşı yetmeyeceğinin de herkes farkında. Seri 4 galibiyetle Sivas ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada sol şeride geçen Galatasaray, oyununun vitesini de artırmalı. Bunun için de Saracchi ve Onyekuru'ya her maçta ihtiyacı olacak. Stoper almayan ya da alamayan, Nzonzi'yi yollayan Galatasaray'da Linnes'in yine vasatın altında futbolunu görünce sanırım teknik kadro sezon başında aldıkları kararın doğru olduğuna inanmışlardır. Ama gelin görün ki iş biraz maddiyat biraz da sosyal medya baskısının romantizminden gelen maneviyat.