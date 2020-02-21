Bir maç eksiği olan lider Trabzonspor'un 8 puan gerisindeki Beşiktaş'ın geçen hafta Başakşehir mağlubiyetiyle yarışa havlu attığı fikri elbette ağır bastı. Bu 90 dakika, önce prestij ardından Avrupa Kupaları bileti için hayati önem taşıyor. Caner'in kötü, Gökhan Gönül'ün cezalı olduğu maçta öndeki kanat oyuncuları da sezon boyunca olduğu gibi verimsiz olunca yine tabela yapamayan Beşiktaş, evinde büyük maçlarda son olarak 2015 yılında Trabzonpor'a kaybetmişti. Öne geçtiği 11 maçı da kazanan Kartal için şifre yine bu. Taraftar desteğiyle ilk golü bulurlarsa karşılarında bugüne kadar 4 deplasmanda geriye düştüğünde sadece bir kez kazanan bir Trabzon bulacaklar. 3 gün idmana çıkmayan Adem sezon başından beri zaten güçlü değilken, Sergen Yalçın, Boateng'den vazgeçmez. Yalçın ile ataklara çok daha fazla çıkan Atiba, karşısında Sosa'yı bulacağından daha temkinli oyunu tercih edecektir. Beşiktaş formasıyla Trabzonspor'a 6 maçta da gol atamayan Burak elbette ki vazgeçilmez. Son çeyrekte çok gol bulan Beşiktaş'ın karşısında Trabzonspor'un son çeyrekte yediği çok gol de yarın için altı çizilmesi gereken bir istatistik.



Trabzon'un hedefi yenilmemek

Trabzonspor iki sezondur büyük maçları büyük oynuyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftada Hüseyin Çimşir'in bir maçı eksikken sırasıyla 4 ve 8 puan fark attığı iki rakibiyle olan yarışında, İstanbul deplasmanlarında ilk hedefi yenilmemek olacak. Obi Mikel'in yokluğu, Beşiktaş'ın bu bölgeyi yoğun kullanmadığından dolayı Ndiaye ve Abdulkadir Parmak ile tutulabilir. Kartal'a karşı 3 maçta 2 gol 1 asistle oynayan Nwakaeme sakatlık yorgunu ama kontratak oynayacak Trabzonspor'un gol ve Sörloth'a asistte bir numaralı silahı. Yeni transfer Guilherme de rakibin asist kralı Caner'in hücuma tedirgin çıkması için kaliteli bir tehdit. Loris Karius'un koruduğu kaleyi iki sezonda 8 kez havalandıran ve ceza sahası dışından yediği gollerle dikkat çeken Alman kaleciye 3 maçta da 18 dışından avlayan Trabzonspor'un yine bu silahını devreye sokacağı kesin. İsabetli ortası düşük olan ve kapalı savunmaları aşmakta zorlanan Beşiktaş karşısında Hüseyin Çimşir'in gelişi sonrasında 4 lig maçında savunma organizasyonunda bir iki basamak yükselen Trabzonspor, maç başına 2.44 gol ortalamasıyla oynadığı sezonun pozitif değerlerini yarın sahaya koyarsa, Sergen Yalçın'ın başını çok ağrıtır...