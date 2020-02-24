1- Yanal 11'ini yaparken kendini sağlama almıştı. Gustavo yok, Jailson'u o bölgeye çekmek aklından geçmedi. O bölgenin yedeği Tolgay hazır mı değil mi hiç mühim değil, başının çaresine bakmalıydı ve Aralık'tan beri oynayamayan Hasan Ali sol bekte. Yanal'ın planı basitti, ben sahaya bir takım süreyim nasıl olsa tribünler bu maçı alır...

2- Terim, Saracchi dönünce 3 soruya cevap buldu. Takımın 1. santrforu kim? Falcao... En hızlı oyuncusu kim? Onyekuru... En çok mücadele edeni kim? Ömer Bayram. Hepsini oynattı.

3- Gustavo'nun F.Bahçe'ye kattığı ne varsa dün arandı. Tolgay ve Ozan'lı ortanın top becerisinin kısıtlı kalacağını Yanal da biliyordu.

4- G.Saray Lemina'dan yoksundu ama F.Bahçe kadar o bölgede sıkıntıya düşmediler çünkü üç 8 numaralı oyunda Belhanda ve Ömer, Seri'nin sürekli pas üçgenindeydi.

5- İki takımın da hazır olmayan oyuncuları bekleneni veremedi. Hasan Ali oyuna giremedi, Saracchi hücumda eksik kaldı. F.Bahçe'de 'gözden çıkartılmış' Mehmet Ekici'nin frikiğini Muslera nefis kurtardı, sonra Mehmet cepheden müsait pozisyonda kaçırdı.

6- F.Bahçe bu sezon büyük maçları iyi oynamıştı. Çok pas yapan, çok orta yapan, rakibi boğan F.Bahçe dün 20 yılın baskısına da yenildi. Oyunu rakip sahaya yıkamayan Yanal'ın takımında, Dirar eski bir sağ açık, Tolga hiçbir zaman bir sol açık değil.

7- G.Saray bu sezon büyük maç kazanamamıştı. Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş ve F.Bahçe derbisi. Trabzon maçının ikinci yarısı ve Alanya kupa maçının oyun referansıyla gittiler Kadıköy'e. 0-0'da kaçırdıkları iki pozisyon arkasından gelen F.Bahçe'nin golü yine bu sahada bir derbi klasiği mi derken, oyununun hakkı olan golü Donk ile buldular...

8- İlk yarı bittiğinde G.Saray istatistiklerde üstünlük sağlamış ama tabela 1-1 idi. İkinci yarının ilk 15 dakikasında baskı yeseler de doğru defans organizasyonla F.Bahçe'ye net pozisyon vermediler. Sarı kartlı oynayan Seri ve Belhanda'nın oyunda kalması mühimdi ama Belhanda yine şaşırtmadı... Oyundan çıkarken Deniz'i itmesi sarı kart, Deniz'in futbol oynamak için girdiği sahadan G.Saray yedek kulübesinde Belhanda'yı ararken yarattığı kaos ise kırmızı kart. Hakem bu iki kartında da haklı...

9- G.Saray'ın benzer oyunlarla Kadıköy'de kaybettiği yıllar da oldu ama F.Bahçe'nin mutlak 3 puana ihtiyacı olduğu bir derbide bu kadar rakibinden sönük kaldığı bir derbiyi ne zaman izledik, hatırlamıyorum... F.Bahçe bu derbiyi "20 yıldır kaybetmiyorum" diye değil "son iki yılda kazanmıyorum" diye oynamalıydı...

10- F.Bahçe adına maçın adamını bulmak zor ama Kruse ve Ozan'ın mücadelesine alkış. G.Saray'da 20 yıllık seriye son veren Falcao, Onyekuru ve Donk üçlüsü ile Muslera derbinin kahramanı oldular. Hakem Halil Umut Meler, her düdüğünde etrafını saran 5-6 futbolcunun arasında adeta topaca döndü. Türkiye'de hakem olmak çok zor, gençlere tavsiyemdir, hakem olmayın...