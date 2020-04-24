Hepimizin sorduğu bir soru var: Ocak-şubat aylarında ateşi çıkanlar, solunum yolları enfeksiyonu problemi yaşayanlar acaba Koronavirüse mi yakalanmıştı? Bu soruyu sorarak İtalya'yı ayağa kaldıran İnter'in Belçikalı yıldızı Lukaku oldu. "Ocak ayında takımdaki 25 oyuncudan 23'ünde yüksek ateş vardı, öksürüyordu" diyen Lukaku, 26 Ocak'taki Inter-Cagliari maçını hatırlattı. O maçta takım arkadaşı Skriniar ağır gribe rağmen oynamış ama 17. dakikada nefes almakta güçlük çekince kenara gelmişti. Bir hafta sonra Fiorentina maçında Inter'de 3 oyuncu grip yüzünden kadroya girememişti. Bugün geriye dönüp bunu tespit edebilmek mümkün değil. Inter de oyuncusunun ciddi iddialarını geçiştirmekle yetindi. O günlerde kimse elbette ki test yapmıyordu Avrupa'da. Elde tek gerçek 19 Şubat'ta oynanan Atalanta- Valencia maçı günü Milano'da yüzlerce ya da binlerce kişinin virüse yakalandığı idi.

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2 Kg ile 4 Kg arasındaki fark!



Ivan Carminati, Avrupa'da idman bilimini en iyi bilen futbol adamlarından biri. Yolu Mancini ile birlikte G.Saray'dan da geçmişti. Şimdi Zenit'te görev yapan İtalyan hocanın Koronavirüs günleri için yaptığı uyarıları paylaşayım: "İki ay aradan sonra maça çıkmak için 3 hafta idman yetmez. Adale sakatlıkları çok yaşanacak. 5 oyuncu değişikliğinin liglerin kalan haftalarında bu dönem için geçici bir kural olarak uygulanması lazım. Sıcak havalar adale sakatlıklarını azaltır ama futbolcuların ufak gruplarla yapacakları idmanlar öncesinde iyi ısınmaları ve fitness salonunda çalışmaları gerekiyor. Evdeki çalışmalar elbette ki yetmez, mutfaktan uzak durmaları gerekiyor. Bu dönemde 2 kg fazlalık kabul edilebilir ama o 2 kg ile 4 kg arasında çok fark var futbolcular için. Uyku saatlerine dikkat etmeliler, önemli olan 8 saat uyumak değil, bunu gece uyumak. Bugünlerde sabaha karşı yatıp öğlen kalkan futbolcuların eski düzenlerine dönmeleri gerekiyor."

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Karşılaşma sabahı deplasmana gidilir



UEFA'dan gelen "Ağustos'a kadar ligi bitirin, bitmezse ağustosta da oynayabilirsiniz" açıklaması sonrasında 8 haftası kalan ligimize hazırlık ve maçların takvimi için 90 günümüz var. Kimin aklına Antalya'da lig oynansın fikri geldiyse hayatında haziran ve temmuz aylarında öğleden sonra bu şehirde bir çay-kahve içmemiş demektir. İlk ihtimal, 24 saat önce şehirde olma şartı ortadan kalkar ve her takım özel uçakla maç günü deplasmanına gider. İkinci ihtimal bir şehirde oynamaksa eğer bu şehir, Süper Lig'de maç oynanacak standarta sahip 7 stadı olan, konaklama ve idman tesisi problemi olmayan İstanbul'dur. Seyircisiz oynanacak 8 hafta için İstanbul'un İstanbul takımlarına getireceği artı bir avantaj yok...