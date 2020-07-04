Bu işte büyük bir saçmalık var

Sezon bitmeden kiralık oyuncunun kulübüne dönmesi büyük saçmalık. Mevsimlik pamuk işçisi bile hasadı kaldırmadan gitmez evine...

Galatasaray, Onyekuru şokuyla sarsıldı. Yıldız futbolcunun durumu ve yaşananlar için yorumunuz nedir? Fatih Terim nasıl bir formül bulabilir?



Sezon bitmeden kiralık oyuncunun kulübüne dönmesi büyük saçmalık. FIFA, UEFA iki satır açıklamayla sorunu çözebilirdi. Mevsimlik pamuk işçisi bile Çukurova'da hasadı kaldırmadan dönmez evine. Nagatomo'nun veda yemeğindeki fotoğraf karesi G.Saray'ın durumunu özetliyor. Japon oyuncunun sol tarafında üç sakat Muslera, Falcao, Andone; sağ tarafında sakatlıktan dönmüş Marcao, cezası bitmiş Mariano ve Saracchi. Rakibin silahı Sörloth iken Marcao'nun dönüşünde Terim'in Donk'u orta sahaya çekeceğini sanmıyorum. Bu bölgeyi Seri ile tamamlayacak isimler Ömer ve Taylan olur. 17 yaşındaki santrfor Erencan'ın bile şans bulabileceği bir büyük maç. Geçen hafta 20+ hücum geliştiren G.Saray, tabelayı bir kez değiştirebildi. Trabzon'un zaafı kalesini gole kapatamaması ancak ideal 11 ile çok gol atan bir takım... G.Saray bu maçı kaybederse Beşiktaş'a geçilebilir. Bıçak sırtındalar.



BU MAÇTA KİMSENİN KREDİSİ



Galatasaray-Trabzonspor maçının favorisi kim? Neden?

G.Saray'da bu kadar eksik, Trabzonspor'da geçen haftaki düşündüren oyun ve sakatlıktan dönen oyuncuların ne vereceği sorusu artı boş tribünler… Bu maçın favorisi yok ama beraberlik de kimseye yaramıyor. 90 dakika kendi kahramanını yaratabilir. Kaleci performansları önemli ama bir tarafta Abdülkadir Ömür, diğer tarafta da Feghouli'nin vasatın altında oynama kredileri yok. Bir puanın kimseye yaramadığı ortamda maçın ikinci yarısında iki taraf da risk alacak.



TRABZON'UN OYUNUNU BAŞAKŞEHİR BELİRLER



Trabzonspor sıkıntılı. Yarın farklı bir oyun görebilecek miyiz?

En mühim olan Başakşehir'in Antalya'da alacağı sonuç. Santra noktasına giderken 5 puan geriye düşmüş bir Trabzon ile 'G.Saray'ı yenersem liderlik koltuğuna otururum' diyen bir Trabzon'un psikolojisi aynı olmaz. Nwakaeme ve Ekuban oynarsa geçen hafta Ankaragücü karşısındaki hücum verimsizliği ortadan kalkar. Ama bu oyuncuların sakatlık sonrası ne verecekleri de meçhul. Çimşir'in elindeki kadronun darlığı ve Pereira'nın cezası... Muhtemelen oyunu kendi sahalarında kabul edecekler. Dikine oyunda A.Ömür ve Ndiaye'nin çıkışları maçın kaderini çizebilir. Bu oyunda atan ve tutan mühim diyorsak ki diyoruz, Trabzon'da Uğurcan ve Sörloth var, G.Saray'da Muslera ve Falcao yok.



BURUK, YÜZDE 60 EKSİK OYNAYACAK!



Başakşehir, Antalyaspor maçını kazanırsa bu iş biter mi?

Okan Buruk 2 puan öne geçince G.Saray maçında iki ihtimali cebine koyan oyunu tercih etti. Çünkü hesabı şu; Trabzonspor, Ankaragücü'nü yenemeyince G.Saray ile berabere de kalsam puan farkını ikide tutar, gelecek hafta da G.Saray'dan medet umarım… Bu plan tuttu ama 3 önemli eksik verdi. Visca , Başakşehir'in bazı maçlarda yüzde 60'ı ama sezon genelinde de kesin yüzde 30'u. Pandemi sonrası İrfan Can pek iyi gözükmezken orta sahayı toparlayan Mahmut yok. Kupa yarı finali öncesi Alanya, Başakşehir karşısında kendini sıkmamıştı. Ardından Trabzon'a karşı son dakikaya kadar zorladılar. Şimdi Antalya için de oyuna bakış açısı önemli. Tamer Tuna'nın takımı 11 maçtır kaybetmiyor. Kağıt üzerinde Aleksic, Visca ve Mahmutsuz Başakşehir karşısında net favoriler. Ama sahadaki performanslarını bu akşam göreceğiz



KİM DAHA MOTİVE?



Beşiktaş ve Sivas'ın oyunları için yorumunuz nedir?

Sürpriz Antalya mağlubiyetini saymazsak bu fikstür serisi ligin ilk yarısında Avcı'yı koltuğunda tutan 6 maçlık galibiyet serisinin olduğu dönem. Sergen Yalçın bu ülkenin en önemli futbol akıllarından biri. Oyuncularına yol gösteren, yeri geldiğinde de sert çıkan ama dobra dobra konuşan bir teknik adam. Evet, Beşiktaş Denizli'de skoru çabuk büyüttü, geçen hafta 10 kişi kalan rakip karşısında kolay kazandılar ama bir Sergen imzası görüyoruz takımda. Sivas'ta kazanan Kayseri, kümede kalmak için kazanmak zorunda. Çok pozisyonlu bir maç bekliyorum. Sivasspor zirvedeyken bile çok da şampiyonluk havası olan bir etknik kadrosu yoktu. Rıza Çalımbay, 'Antalya'da oynayalım, eylülde oynayalım' derken, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transfer için papatya falı açarken, evindeki namağlup unvanı da gitti. 5 maçtır kazanan Kasımpaşa, Sivasspor'u devirirse kulüp tar-i hinin en uzun galibiyet serisini yakalayacak. Sizce kim daha motive?



HEPSİ FUTBOLA YABANCI



Yabancı sayısının düşürülmesiyle ilgili tartışmalara ne diyorsunuz?

Türk futbolunun başarısı için en az 99 tane fikir sayarım. Ancak yüzüncüsü yabancı sayısını dert etmek olur. Açıkçası Türk futbolunda kafayı yabancı sayısına takanlar futbola yabancı. Anlamıyorlar futboldan… Üst düzey bir ligde futbolcunun yerlisi, yabancısı, genci, yaşlısı olmaz. Bin kere Atiba, bir kere Necip; bin kere Sörloth, bir kere Mustafa Pektemek; bin kere Uğurcan, bir kere Esteban…