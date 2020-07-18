Şenol Güneş ile kazanılan iki şampiyonluğun ardından maliyeti artan kadro, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalınca Beşiktaş yönetimi doğal olarak yıldızlarla yollarını ayırmıştı. Benzer bir yoldan şimdi Galatasaray geçmek zorunda. Kulüp tarihinin tartışmasız en kötü başkanı Dursun Özbek döneminde alınan Belhanda ile Feghouli'ye ödenen bonservis ve verilen yıllık ücretler transfer başarısı diye anlatılmıştı taraftara... Dinamo Kiev ile bir yıl kontratı kalan Belhanda için bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödeyen G.Saray'a şimdi Faslı yıldız, bir yıl kontratı varken "Bonservisimi verirseniz giderim, yoksa kalır 3.5 milyonu alırım" diyor. O zaman sormak lazım, G.Saray'ın o dönemdeki iş bitiren yöneticileri, idarecileri Belhanda'ya neden şunu söylememiş: "Git, Dinamo Kiev'den bonservisini bedava al, biz de sana 4 yıllık kontrat verelim." Muhabir arkadaşım Mehmet Özcan'ın iki gün önce manşete taşıdığı "Benden para kazanamazsınız" başlıklı haber sadece G.Saray için değil tüm kulüplerimiz için ibretlik hikâyedir...



Victor Ruiz benzin döküp kendini yaktı

Yabancı futbolcuyu yüksek ücretle ikna eden yöneticilerin Türk futbolunda ezber olmuş cümlesi şudur: "Bu parayı vermezsek gelmiyorlar." Kimse de kalkıp "Gelmezse gelmesinler" demediğinden deniz yıllar önce bitti. Kariyerleri sağlam 1-2 star oyuncu tribünleri doldurmak, forma satmak için her zaman lazım ama gelin Victor Ruiz transferine bakalım. İspanya'da başaltına oynayan ve ufak bir kasabanın büyük takımı olan Villarreal'in Victor Ruiz'e ödediği rakam net 900 bin Euro idi. Beşiktaş, bonservisine 2.5 milyon Euro ödediği ve kariyerinin hiçbir döneminde üst düzey bir stoper olmayan Victor Ruiz'e 1.8 milyon Euro yıllık ücret verdi. Milli takımın sağ ve sol bekinin kazandığı rakam bu Beşiktaş'ta. Victor Ruiz ne yaptı? İki katı ücrete koşarak geldiği İstanbul gibi şehirde yaşama ayrıcalığı, Vodafone Park'ta Beşiktaş forması giymenin keyfi varken 'Paramı ödemediniz' diyerek kontratı feshetti, üstelik bunu pandemi döneminde ve derbi öncesinde yaptı. Ruiz, Beşiktaş seviyesinde olmadığının farkında, gelecek sezon için Yalçın'ın ona güvenmeyeceğinin de... Arka kapıdan usulca kiralık olarak kaçmak varken "Verin paramı" deyip ön kapıda kendine benzin döküp yaktı...



Takım yatmış Messi ne yapsın!

Real Madrid, Cristiano Ronaldolu kadrosu ile 9 yılda sadece 2 şampiyonluk kazanabilmişti La Liga'da. Messili Barcelona'ya karşı Ronaldosuz Real Madrid'in önceki gün kazandığı şampiyonluk, insanoğlunun süper kahramana karşı zaferi gibi. Yönettiği 19 maçına bir kupa kazanan Zinedine Zidane peki bu şampiyonluğu Messi'nin "kötü" olduğu sezonda mı kazandı? Bu soruya cevabı Messi'nin istatistiklerinde arayalım. Arjantinli yıldızın abartıp 50 gol attığı ve 17 asist yaptığı 2011-2012 sezonunda takıma tabela katkısı yüzde 58.7 idi. Messi'nin en düşük katkıyı yaptığı (26 gol/16 asist/yüzde 37.5) sezonda Barcelona şampiyon olurken ertesi sezon 37 gol, 9 asistle oynamış ve yüzde 39 katkı yaptığı yılda Real Madrid şampiyon olmuştu. Şimdi bu sezona gelelim… Messi son 10 yılda en az golü bu sezon attı. Son haftaya girilirken 23 golü var, asist hanesinde ise 21 yazıyor. 81 gol atan Barcelona'da Arjantinli yıldızın skora katkısı yüzde 54… Sonuç: Messi, Barça ile büyüyen, Barça ile küçülen ama her seferinde de Barça'yı kurtaramayan futbolcu… Takım yatmış, Messi daha ne yapsın!...