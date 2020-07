Zidane, bir Ronaldo daha bulamayacağına göre gereğinden fazla atan yerine daha az yiyen bir takım yaptı bu sezon. Bildik sözdür, forvetler yarışta tutar, defanslar şampiyon yapar.

REAL Madrid'de 'Zidane neyi değiştirdi?' yıllar öncesinin sorusuydu. Ronaldo'lu kadro 4-3-3 oynuyor, ender olarak takım 4-4-2'ye dönüyor ve orta sahayı Modric-Kroos-Casemiro ile tutuyordu. Rafael Benitez böyle koltuğunu kaybetti, Zidane böyle 3 Şampiyonlar Ligi kazandı. Fransız teknik adamın asıl sınavı Ronaldo gittikten sonraydı. Bir Ronaldo daha bulamayacağına göre gereğinden fazla atan yerine daha az yiyen bir takım yaptı bu sezon. Bildik sözdür, forvetler yarışta tutar, defanslar şampiyon yapar.

Gelin 2 sezon öncesine dönelim... Real Madrid 94 gol atıp kalesinde 44 gol görmüş ve şampiyon Barcelona'dan 17 puan fark yemişti. Geçen sezon Ronaldo, Juventus'a gidince Real Madrid, 63 golle yetindi ve kalesinde yine çok gol (46) gördü. Sezon sonunda fark bu kez 19'du.

Şimdi bu sezona bakalım... Real Madrid, o 90 gollü sezonların yine uzağında. 35 hafta sonunda 64 gol attılar. İki sezondur 40+ gol yiyen takım bu sezon kalesinde sadece 21 gol gördü ve ligin bitimine 3 hafta kala 4 puan önde. Lige dönüş sonrasında 3 maçı tek golle kazandılar. Barça'yı da Mart ayının ilk gününde gol yemeden 2 atıp devirmişlerdi. Pandemi öncesinde Galatasaray'ı yarışta tutan az gol yiyen bir takım olmasıydı. Trabzonspor'u sezon boyunca yoran ve sonunda 4 puan farkın oluşmasını sağlayan ise 31 maçta sadece 5 kez kalesini gole kapatabilmesi… Gelecek sezon için Real Madrid-Zidane'dan çıkartılacak ders budur. Defansif futbol başka şey, takım savunması başka şey sonuçta… Atletico Madrid kaç yedi diye merak eden varsa, Real Madrid'den 5 fazla yediler ve aralarındaki puan farkı 17… Çünkü az yerken, kararında da atmak lazım. Atletico, 47 golde kaldı ve beraberlik sayısı 35 maçta 15…



SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN

HEM liginde şampiyonluk kovalayıp hem de Avrupa'da başarılı olmak için geniş kadrolara ihtiyaç var ama gelecek sezon her takımın çok daha fazlasına ihtiyacı olacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde sezon Ekim ayının 3. haftasında başlayacak ve bir ezber bozulacak. 15 günde bir oynanan maçlar yeni sezonda üçer haftalık dilimlerde arka arkaya oynayacak. 20 Ekim-4 Kasım arasında 3 ve 24 Kasım- 9 Aralık arasında 3 maç daha… Öncesi ve sonrasında lig maçlarını da düşünürsek bu iki tünelden çıkabilmek gerçekten hiç kolay değil. Biz dahil Avrupa liglerinde birçok takımın özellikle Avrupa Ligi'nde bol rotasyonlu kadrolarla oynayacağı kesin. İdeal 11'inden 4-5 farklı oyuncuyla ligi götürebileceğini ve aslarını dinlendirebilecek takım sayısı 10'u geçmez Avrupa'da. Gelecek sezon hem liglerde hem de UEFA'nın iki kupasında büyük sürprizlere hazır olalım.



TELETEKSİ KULLANAN 18 MİLYON ALMAN

İNTERNETİN, dijital platformların ve özel spor kanallarının olmadığı yılların bilgi kaynağıydı Teleteks. Her yeni teknoloji bir öncekini tarihe yollar, şimdi bir maçın sadece sonucuna, ligin puan tablosuna değil, her türlü istatistiğine elinizdeki telefonla ulaşabilirsiniz. 2006 yılında teletekse veda eden Fransızlar, bu hafta Almanlara saygı duruşunda bulundular! Almanya'da 40 yıl önce televizyon kumandasında bir tuşa basıp ulaşılan teleteks hâlâ aktif ve 18 milyon Alman vatandaşı ayda bir kez bile olsa da teleteksi kullandığını söylemiş… 899 sayfadan oluşan bilgi kaynağında ilk 100 sayfa aktüel haberlere, 200'den itibaren yüz sayfa ise spora ayrılmış durumda ve bu dizin 1980 yılından beri değişmeden güncelleniyor. Bu satırlar da teleteksi çok seven Hıncal Abi'ye selam olsun…