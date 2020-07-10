Sergen Yalçın'ın Denizli'ye 5 gol attıktan sonraki mutluluğu, Kayseri'den 3 gol yedikten sonra tedirginliğiyle kantara çıksa, her teknik adamda olduğu gibi defansif zafiyetlere kafayı yormak ağır basar. Kayseri'den 72 saat sonra o maçta hata yapan Rıdvan yerine Quaresma karşısında Caner ile başlayıp, Vida'yı kulübeye çekip iki ağır stoperi sahaya süren Beşiktaş'ın hocası galibiyetlerde takımı gol ve asistlerle sırtlayan Burak'ı çok erken kaybetti. Beşiktaş öndeydi ama Burak çıkınca Kasımpaşa oyunu domine etti. Aynı ikinci yarıda Koita çıkınca Beşiktaş'ın oyunu rakip sahaya yıkıp beraberliği bulması gibi…

Kasımpaşa, Diagne-Trezeguet ikilisini 23 milyon Euro'ya sattıktan sonra bu ligde Hajradinovic- Koita ikilisiyle benzer efekti yarattı.

Geçen sezon Kasımpaşa'ya hattrick yapan Güven dün galibiyeti getirirken, Beşiktaş'ta neyin olduğunu, neyin de olmayacağını gördük. Vida, Atiba, Burak vazgeçilmez... Diaby, Boyd, Elneny ile sahada 8 yabancılı sezona çıkılmaz. Güven ise kibrit alevi yerine mangal közü olmak zorunda yoksa yerli olmak bile kurtaramaz. Sergen Yalçın, oyunu en iyi okuyan ve taşlarla oynarken keskin futbol zekasını ortaya koyan teknik adamlardan biri... Bugüne kadar hep tabldot çıkaran takımlarda çalıştı, Beşiktaş'ta gelecek sezon kendi menüsünü ortaya koyacak…