Valizıni toplamış Onyekuru'nun çömeldiği; bedeni yorgun, gözler üzgün bakan Fatih Terim'li fotoğraf karesi Galatasaray adına sezon finali kabul edilen 90 dakika öncesinde filmin sonuydu aslında... Yükseliş ve çöküş belgeseli gibi bir sezondu G.Saray adına. Onca sakatlık, pandemi dönemi, başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlığı, cezalar ve, ve... Tüm bunlardan bir dram filmi de çıkardı da geçen sezon çekilen büyük aksiyon filminin kahramanı Feghouli, dün attığı tekmeyle filmin finalini ucuzlattı.

Lige dönüşte liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'un dün santra noktasına yürürken 5 puan geride olduğu gerçeğinin takımı etkilememesi, bu oyunu ancak bir gün robotlar oynarsa mümkün. Mücadele edeceklerdi ama kaliteyi ortaya koymakta zorlandılar ilk yarıda. Sonra G.Saray adına zincirleme kaza. Önce Feghouli'nin ihaneti (ki 3 maç ceza alır, Terim de "Son maça gelme" der, tatile yollar en çok kazanan futbolcusunu) ve Donk'un penaltısı... İkinci yarıda santrforsuz ve 10 kişi G.Saray, kontratak kovalarken, Sosa Novak'a ortasında ustalığını konuşturdu ve fişi çekti... G.Saray ilk yarıda gezgin Emre ve Feghouli-Belhanda üçlüsüyle iki pozisyonu harcarken bir futbol gerçeği vardı: Herhangi bir coğrafyada ya da iklimde bu G.Saray orta sahası, Trabzon'un üçlüsünden iyi olamazdı. Olmadı da... Trabzonspor sonuna kadar savaşacak. 6 maçtır kazanamayan G.Saray'da gevşeyen vidalar için Terim'in eline tornavidayı değil, kerpeteni alacağı kesin. Belhanda ve Feghouli başta olmak üzere sökülüp atılacak çok adam var.