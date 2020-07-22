Serbest Kürsü'de, "TFF asimetrik fikstürü biliyor mu?" diye sormuştunuz… Bu konuyu biraz açar mısınız?



SİMETRİK fikstür, ligin 1. haftasında oynadığınız takımla 18. hafta, 17. haftadaki rakiple 34. haftada oynadığınız ve bilgisayarın saniyeler içinde otomatik dizdiği fikstür... İngilizler haricinde tüm Avrupa uzun yıllar bunu kullandı. İspanyollar 90 yıl sonra simetrik fikstürden vazgeçti. İtalyanlar da öyle. Asimetrik fikstür ise ligin ilk yarısında oynadığınız rakiplerle 2. yarıda oynayacağınız maçların haftalarının karışık olması. Diyelim ki bir şampiyonluk adayı 13-17. haftalar arasında zayıf takımlarını çektiyse bu sezonun 2. yarısında onu avantajlı kılıyor. Derbilerin arka arkaya oynanmaması için Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray birbirinden uzak rakamlarla eşleştiriliyorlar. Bu sezon şampiyonluk yarışında Başakşehir ve Trabzon çekişirken Trabzon, Başakşehir'i fikstürde takip ediyor. Başakşehir'in oynadığı takımlar 1 hafta sonra Trabzon ile oynadı. İngilizler ligi daha çekici kılabilmek, 'Boxing day'da reytingi yüksek maçları doğru planlayabilmek için asimetrik fikstürü kullanıyor. İtalyanların işi biraz daha karışık çünkü Roma-Lazio, Milan- Inter ve Sampdoria-Genoa aynı stadı kullanıyor. Çizme'de son iki maçını arka arkaya kendi sahanda oynayamazsın gibi detaylar da var. Ezcümle… TFF, İngiltere, İspanya ve İtalya modellerini incelemeli. 'Ligin marka değeri' adı verilen üç kelimenin altını doldurabilmek için Avrupa'yı araştırmalılar. Bir de Süper Lig adına sosyal medya hesapları açarlarsa hiç fena olmaz.



%30 kapasite ile bilet satışı



Seyircisiz olduğu için Şampiyonlar Ligi finalinden vazgeçtik. Yeni sezonu seyircili oynatma planları hakkında ne düşünüyorsunuz?



SEYİRCİSİZ Şampiyonlar Ligi finali yerine, gelecek sezonun ev sahipliğini almak doğru karardı. UEFA da Lizbon'daki 'Final 8' turnuvasını seyircisiz oynatacak. Nihat Özdemir, "Seyircili oynatmayı hedefliyoruz" dedi. Benzer projeler her ülkede var. Tek gerçek, sezonun ilk yarısı için hiçbir kulübün kombine satamayacağı. Sosyal mesafenin korunacağı kapasite, stadyumlara üçte bir seyirci almaktan geçiyor. İtalya ve İspanya'da doluluk oranlarına baktığımızda zaten bazı takımlar haricinde yıllardır bu statlar sosyal mesafeli maç seyretmeye açık. Bizde de %30 kapasite ile bilet satışı yapıp, hayırlısı ile sezonun ikinci yarısı için kombine kampanyaları yapılabilir.