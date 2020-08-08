Fenerbahçe arka arkaya transferleri açıkladı. Bu isimler doğru tercih mi, Fenerbahçe'ye ne katar?

Borcun yok, transfer bütçen büyükse gözüne kestirdiğin yıldızın neyse bonservisi öder alırsın. Fenerbahçe bu tanıma uyan bir kulüp olmadığına göre, 4 bonservissiz oyuncuyu kadrosuna katması doğru hamle. 4 oyuncu da Süper Lig'de yaptıklarıyla gelecek sezon için kumar değiller ve 3 mevkide ideal 11'in adamları olacaklar. Caner ve Gökhan, kulübün havasını koklamış ve suyunu içmiş isimler. Mert Hakan Yandaş için ise İstanbul büyük sınav. Trabzonspor'dan Novak'ı almak ise hem iyi transfer hem de yarıştaki rakibin önemli bir silahını eksiltmek demek. Elbette gelenler kadar gidenler de olacak limit problemini çözmek için. Vedat'ın satışı gündemde. Stoper arayışına bu durumda bir de golcü arayışı eklenecek.



BEŞİKTAŞ'IN TEK GÜVENCESİ HOCASI!



Beşıktaş yıldızlarını bir bir kaybediyor. Şampiyonluk şansını etkiler mi gidenler?

Sergen Yalçın yaş ortalamasını düşürmeye kararlı ama bütçesi onu 35 yaşındaki Burak giderken 35 yaşında Gökhan İnler'i de almaya zorluyor.

Beşiktaş'ın, hocasının futbol aklına güvenmekten başka bir çaresi yok çünkü yönetiminin akıl değil para vermesi gerekiyor. "Atan ve tutanın iyi olacak" cümlesindeki iki özne de şu anda x Beşiktaş'ta… Buralara doğru hamleleri yaparlarsa elbet ligde şansı var...







MESELE FUTBOLU BİLMEK DEĞİL SOYUNMA ODASINI YÖNETMEK



Trabzonspor, Novak'ı kaybetti, Sosa'nın durumu belirsiz. Yeni hoca Newton oldu. Bordo-mavili takıma hangi mevkilere oyuncu lazım?

Trabzonspor yönetimi, futbolda teknik adamın önemini biraz hafife alıyor. Newton ile devam etmek tartışılır bir karar. Newton futbolu senden benden elbette daha iyi biliyor ama mesele soyunma odasını yönetmek, 90 dakika içinde baskı altındayken oyunu analiz etmek, rakipleri çözmek. Teknik adamlığın zor kısmı budur, tecrübe de bu sorulara cevap bulur. Novak elbette önemli bir kayıp ama gidene de kal denmez. Trabzonspor'da Sosa kalacaksa onu rakip kaleye yakın oynatacak ve arkasına iki hamal oyuncu koyacaksınız. Bu yaştan sonra kimse ondan oyunun iki yönünü de oynamasını beklemesin.







GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ ANCAK DERS ALIRSINIZ



Arda Turan döndü. Başkan Cengiz 'Fatih Terim'in ısrarı üzerine aldık' dedi. Bu transfer sorun mu yaratır yoksa Galatasaray'da işlerin iyi gitmesinde faydası olur mu?

24 yaşında Galatasaray'ın 10 numarası ve kaptanı olarak ayrıldığında 12 milyon Euro kazandıran Arda'nın geride kalan 9 yılda yetiştiği kulübe bir yanlışı olmadı. Ne yaptıysa kendi kazandı ya da kaybetti. Barcelona'daki 5 yıllık kontratında keşke 36 kez yerine 150 kez forma giyseydi ve yuvasına dönseydi ama geçmişi değiştiremezsiniz, ancak ders alırsınız… 66 numaralı genç artık 33 yaşında ve iki çocuk babası. Ekonomik olarak geleceğini, ailesini kurtardı Bayrampaşa'da iki göz odadan çıkan çocuk. Bundan sonrası çocuklarına iyi hatıralar miras bırakmayı gerektiriyor. Bir gün oğulları 'baba sen neden 30 yaşından sonra oynamadın?' demesinler diye şimdi çok çalışıyor. 15 yıldır "Yapamazsın Arda" diyenlere çok zaman verecek bir cevabı oldu, bundan sonra da vardır elbette…



GENİŞ KADRO KURULUR, ÖNEMLİ OLAN KULLANMAK



21 takım olan ligde 420 maç oynanacak. Böyle bir durumda Avrupa'ya katılan takımlarımız bu kulvarı angarya görür mü?

Şampıyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde maçlar 15 günde bir oynanırken bile fikstür yoğunluğundan şikâyet edenler varken yeni sezonun bir gerçeği var. İki kupada da gruptaki 6 maçı, üçer haftalık iki dilimde arka arkaya oynayacaksınız. Perşembe Avrupa Ligi oynayanlar lig maçını pazartesiye isteyecekler ama 3 gün sonra yine Avrupa sınavına çıkacaklar. Rotasyon yapmak kolay, 5 oyuncu değiştirir bir sonraki maça çıkarsın, herkesin elinde sonuçta 25 kişilik kadrolar var ama 25'inden kaçını hazır tutabilecekler ya da futbolcular bu rotasyona cevap verebilmek için ne kadar hazır olacaklar? Geniş kadro kurabilirsiniz ama 7-8 adam "oynamıyorum" diye küserse sezonu 14-15 oyuncuyla götürürsünüz. Teknik adamların çözmesi gereken mesele budur…