Sevilla'dan Roma'ya giden sportif direktör Monchi'nin listesindeki Cengiz Ünder için devreye o transfer döneminde Manchester City girince milli oyuncuya biçilen 8 milyon Euro değer katlanmıştı. Roma- City kapışınca kazanan Başakşehir oldu. Şimdi benzer bir kapışma İrfan Can için bu kez 3 kulüp arasında yaşanabilir. Bugün Avrupa Ligi'nde çeyrek final kapısını aralayacak maça çıkacak olan ve gelecek sezon önce Şampiyonlar Ligi ardından EURO 2020 vitrinine çıkacak olan İrfan Can'ı bu transfer döneminde satmak aslında doğru karar gibi görünmüyor. Hem oyuncunun fiyatını yükseltebilme ihtimali hem de Okan Buruk için vazgeçilmez bir oyuncu olması, Başakşehir için zor bir seçimi gerektiriyor. 25 yaşındaki İrfan Can modern futbolun aranan orta sahalarından biri. Sezon devamlılığı olmadığı yönünde takip raporları da var hakkında ama bir gerçek var; 3 kulüp onu istiyor. İngiltere'den Newcastle United ve West Ham ile İspanya'dan Sevilla.







Premier Lig için temposunu yükseltmesi gerekiyor ama La Liga'daki futbol için hazır İrfan Can.. Roma'ya Cengiz'i alan ve geçen sezonun başında Sevilla'ya dönen sportif direktör Monchi'nin listesindeki ilk isim; Marsilya forması giyen Maxime Lopez. Sevilla, Fransızların istediği rakamı düşüremezse Monchi'nin B planı İrfan Can… Transfer dönemi yeni başladı, izleyip göreceğiz.









LEO MESSİ'NİN TEK RAKİBİ MARC KİMDİR?

Oğluna sevdiği futbolcunun ismini vermek dünyanın her yerinde futbolseverleri eşleriyle karşı karşıya getirir. Leo Messi, 2000 yılında ailesiyle birlikte Barselona şehrine geldiğinde, Katalonya bölgesinde o yıl doğan 4 çocuğun adı Leo idi. 2004 yılında Messi, Barça formasıyla sahaya çıktığında ise bölgede sadece 11 çocuğa Leo adı verilmişti ve erkek çocuklara verilen isimler sıralamasında Leo, 262. sıradaydı… Yıllar içinde Barselona ve çevresinde Messi sayesinde Leo ismi popüler oldu ve yeni doğan erkek çocuklarına Leo ismini verenlerin sayısı 10 yıl önce 136'ya çıktı. Messi attıkça, Leo ismi de çoğalmaya başladı. 2015 yılında 454 Leo ismi verilen çocuk dünyaya geldi. Leo zirveye koşuyordu, 262. sıradan ilk 10'a girdiği 2018 yılında 459 çocuk hayata Leo olarak başladı ve 2019'un istatistikleri geldiğinde sıralamada Leo, 500 çocukla ikinci sıraya çıktı. Johan Cruyff'un oğluna verdiği isim Jordi, tarih boyunca popüler bir isimdi Katalonya'da. Leo onu solladı ve artık önünde tek bir isim var: Cristiano değil elbette! O isim Marc…







"ATİBA" YAYA TOURE VE PEP GUARDİOLA

Pep Guardiola ile basamakları çıkan ve yıldız olan futbolcular da var, Katalan teknik adam ile yolları kesiştiğinde keyfi kaçan ve bavulunu toplayan da. Ona Fildişi Sahilli Atiba diyelim: Yaya Toure... Atiba ondan 3 ay büyük ve ikisi de 37 yaşında futbol kariyerlerine devam ediyorlar. Bugün Atiba, Beşiktaş formasıyla çok daha üst seviyede oynarken, Yaya Toure kariyerinin erken yıllarında Barça forması giymiş bir isimdi. Guardiola, Barça altyapısından yetişen Sergio Busquets'i 2009'da orta sahaya monte ettiğinde Yaya Toure artık yedek stoper olarak yola devam ed-i yordu ve çareyi ayrılmakta buldu. Guardiola ile iyi ayrılmadıkalrı ortada ama 2010'da M.City'ye giden ve altın yıllarını (8 sezon) İngiliz kulübünde geçiren Toure bir kez daha karşısında Guardiola'yı buldu. İkili arasındaki soğuk rüzgarlar Toure'nin kulüpte sonunu hazırladı, o da kürkçü dükkanına, Monaco öncesi çıkış yaptığı Olympiakos'a döndü. İki yıllık Çin macerası ve şimdi 37 yaşında kendine kulüp arayan Yaya Toure…