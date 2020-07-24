Championship’te son oynanan maçlarda inanılmaz olaylar yaşandı. Herkesin düştü dediği Barnsley, Brentford’u yenip ligde kalırken, rakibinin doğrudan Premier Lig’e çıkmasını engelledi. Bilic’in çalıştırdığı West Bromwich’i ise sevindirdi

Liverpool'un 30 yıl sonra gelen şampiyonluğunu Chelsea'yi 5-3 devirdiği ve kupayı kaldırdığı gecede futbolun doğduğu topraklar birden fazla futbol mucizesine tanıklık etti. İşte 24 takımın mücadele ettiği Premier Lig'in bir alt ligi olan Championship'te yaşananlar: "Deli" Bielsa yönetiminde 16 yıl sonra Premier Lig'e dönen Leeds United'ın ardından 2. sırayı alacak takım ligin son haftasında belli olacaktı.



BARNSLEY'DEN ALTIN VURUŞ

Bitime bir hafta kala Stoke City deplasmanında 1-0 mağlup olan ve direkt Premier Lig'e yükselme ihtimalini elinin tersiyle iten Brentford, son hafta evinde Barnsley ile oynayacağı maça "çantada keklik" olarak bakıyordu. Ligin ilk 18 haftasında sadece bir galibiyet alan ve puan tablosunun son sırasına çakılan Barnsley'in yeni çıktığı ligden düşeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Son 2 haftada iki güçlü rakibiyle oynayacak olan Barnsley pes etmedi. Nottingham Forest'i 1-0 mağlup ettikten sonra önceki gece Brentford deplasmanına geldiler. 1-0 önde kapattıkları ilk yarının ardından ikinci yarıda ev sahibi ekip 73'te beraberliği yakaladığında herkes Brentford'un maçı kazanmasını ve Premier Lig'e yükselmesini, Barnsley'in ise lige veda etmesini bekliyordu. O dakikalarda, son 3 maçından sadece iki puan alabilen Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich sahasında QPR ile 2-2 devam eden oyunda Barnsley'in galibiyet golüne muhtaçtı ve o gol 90+1'de Clarke Odour'un ayağından geldi. Brentford, 3. sırada kalıp play-off oynamak zorunda kalırken, Bilic'in takımı Premier Lig'e yükseldi.

Barnsley'e bir hafta önce hayat veren Nottingham Forest ise play-off bileti için 6. sırada ve Swansea'nın 3 puan önünde girdiği haftada sahasında Stoke'a 4-1 mağlup oldu. Takipçisi Swansea son 90 dakikalar öncesinde kazansa bile aradaki 5 gollük averajın kapanmayacağını düşünüyordu. Reading deplasmanında 4-1 kazandılar ve Nottingham'ın 3 farklı mağlubiyetiyle +1 averaj öne geçip play-off biletini aldılar. Önce Nottingham ardından Brentford'u yakan Barnsley, Wigan Athletic'in federasyondan aldığı -12 puan cezası nedeniyle sezonu küme düşme hattında tamamlamış olmasına rağmen ligde kalmayı başardı. Wigan ile birlikte son 5 maçında sadece 2 puan alabilen Charlton ve Hull City de lige veda etti.. Ve evet bütün bunların hepsi 90 dakika içinde yaşandı…