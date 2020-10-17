GÖZTEPE-FENERBAHÇE

Geçen yılın takım ve futbolcu istatistiklerinin arşiv olduğu bir Fenerbahçe var artık. Bu takımın ideal 11'ini bekleyenler, maçların ikinci yarılarında 5 oyuncu değişikliğiyle elindeki geniş kadroyu kullanan Erol Bulut'u görecekler. G.Saray derbisindeki iyi takım savunması, Karagümrük maçının son 30 dakikasında soru işaretleri bıraktı. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Göztepe, sahasında geçiş oyunu oynayacaktır. Ev sahibi ekip evindeki son 7 maçta da kalesini gole kapatamadı. Hatay ve Galatasaray maçları gösterdi ki Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarını kitlerseniz şansınız olur. İki golle başlayan Samatta elbette Bulut'un en büyük silahı. Ligde mağlubiyeti olmayan 4 takımdan ikisi karşı karşıya gelecek. Erol Bulut ilk 4 maçta büyük darbe almamak için biraz tedirgin ve sağlamcı teknik adam portresi çizdi… 18 transferle en geniş kadroya sahip rakibi karşısında İlhan Palut'un orta sahasının performansı tabelaya da yansır.



GALATASARAY-ALANYA

Türk Telekom'da forvetlerin düellosu

22 günde 7 maçla enerjisi tükenen G.Saray'a milli ara iyi geldi mi? Bu sorunun cevabı, Çağdaş Atan yönetiminde yerden ayağa pasla çok kaliteli futbol oynayan ve doğru transferlerle bu sezon da kan kaybetmediğini gösteren zorlu rakip ve aynı zamanda lider Alanyaspor karşısında cevap bulacak. Sakatlığı bulunan Taylan'ın maça yetişmesi önemli bir artı olur. Evinde Alanya'ya 4 maçta 14 gol atan ve 1 gol yiyen G.Saray, her takım gibi dolu tribünlerini arıyor. Yüzde 50'si dolu localardan bakalım ne kadar destek bulacaklar? Galatasaray iki haftadır fileleri havalandıramadı ama Alanyaspor ile birlikte en fazla net gol pozisyonuna giren (Alanyaspor: 16/Galatasaray:13) ve en fazla isabetli şut çeken (Alanyaspor: 32/Galatasaray:26) takım… Ev sahibinin ligin ilk haftasında Gaziantep maçındaki oyun kalitesi ve hızına ihtiyacı var. Alanyaspor'da Davidson'a dikkat.



TRABZON-BAŞAKŞEHİR

Geçen sezonun gölgesindeki maç!

Pandemi yüzünden lig tatile girerken seyircisiz maç berabere bitmiş, Trabzonspor belki de yarışta en büyük yarayı evinde bu maçta almıştı. Şimdi karşılarında son şampiyon ama aynı zamanda 4 maçta bir puan alabilmiş ama hiç gol atamamış bir Başakşehir var. Trabzonspor son 5 sezonda Başakşehir'i hiç mağlup edemedi. Biraz geçen sezonun hesabı, biraz evinde oynamanın avantajı ve çokça da Okan Buruk'un takımının hücumdaki kısırlığı… Orta saha göbeği hâlâ sorunlu olsa da Trabzonspor maçın favorisi.