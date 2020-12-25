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Haberler Bülent Timurlenk Eksik de fazla da Sergen Yalçın
BÜLENT TİMURLENK
25 Aralık 2020, Cuma BÜLENT TİMURLENK

Eksik de fazla da Sergen Yalçın

'ın eksiği de fazlası da ... Geçen sezon pandemi döneminde 8 maçın 6'sını alıp büyük tırmanışı yapan da kendisi, bu sezon Gaziantep mağlubiyeti sonrasında 3 sert rakibi doğru kadro doğru taktikle deviren de.. Eksik olan ise kenardaki Sergen Yalçın'ın sahada bir Sergen'e sahip olamaması. Elbette Sergen gibisi geldi mi de diyebilirsiniz ama bu sezon kapanan rakipler karşısında Beşiktaş'ın Atiba ve De Souza duvarı önünde en büyük eksiği bir çilingir...
Bunu ne Mensah ne de Dorukhan yapabiliyor... Erzurum maçı gibi golsüz biten ilk yarıda rakibi 10 kişiyle kendi 35 metresinde karşılayan Ankaragücü'nü çözmek kolay değildi. Rakibin etkili oyuncusu Lobzhanidze karşısında genç Rıdvan'ın fizik olarak ezilebileceği ihtimali 11'de N'Sakala'ya yer açmıştı. Rosier'in dönüşü ve Vida'nın ustalığıyla ilk yarıda Emre Güral'ın pozisyonu dışında tehlike yaşamayan Beşiktaş, yine ikinci yarıda maçı çözmek için döndü soyunma odasından... Değişiklik yapmadan.
Düne kadar 25 golün 16'sını ikinci yarılarda atan, 60-75. dakikalar arasında 9 gol bulan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında aynı dilimde buldu golü. 45-60 arası baskıda akan oyundan çıkmayan gol, serbest vuruş ve Vida'nın kafasından geldi. Konya ve Hatay maçlarını 6 gol atıp kazanan, Ankara derbisinde yenilmeyen ve sezon başından beri "en iyi" haftalarını geçiren Ankaragücü'ne Beşiktaş'ın iki beki ve De Souza-Atiba duvarı "fazla" geldi... Denediler ama aşamadılar...
Vida'yı takıma kazandıran Sergen Yalçın, 'i de futbola döndürebilecek mi? Adem Ljajic bunun için pek niyetli görünmüyor. Bu da ara transferde biri valiz toplarken, biri gelip Ümraniye'deki dolabını dolduracak demek...

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