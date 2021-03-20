Rizespor 3-2 öne geçtiğinde Galatasaray'da Kayseri maçında olduğu gibi Onyekuru ve Kerem oyuna girdi. Ancak arada bir fark vardı. Galatasaray, Kayseri'de 1-0 öndeydi ve geçiş oynamaya müsait iki hızlı adamıyla maç sonunda farkı 3'e çıkarmıştı... Bir oyun planınız ve dizilişiniz varsa ve bunun bol pratiğini yapmışsanız elinizdeki kaliteli kadroyla ligde birçok takıma oyununuzu kabul ettirebilirsiniz. Beşiktaş'ın yaptığı gibi... Ancak bu durum Galatasaray için geçerli değil. Çünkü eldeki kadrodan 4-1-3-2 dizilişi çıkarmak; Arda, Feghouli ve Onyekuru gibi klas adamları kenarda bırakmak ligin son çeyreğinde büyük risktir. Kasımpaşa maçında Muslera, Sivas maçında Linnes'in bireysel hataları vardı. Dün buna önce Luyindama sonra Marcao'nun adeta kendi kalelerine gol atarmışçasına yaptıkları hatalar eklendi. Rizespor'un orta sahadaki ikilisi yetenekli ve hücumu bilen adamlardan kuruluyken, Taylan'sız orta sahayı Etebo vasatlığına bırakmak Galatasaray adına felaket senaryosuna yol açtı

Ligin ilk yarısında kalesinde Muslera yokken en az gol yiyen takım olmayı başaran Galatasaray'ın dün kendi evinde Rizespor'dan 4 gol yemiş olması dizilişinde, taktiğinde iflasının belgesidir. Kağıt üzerinde Galatasaray bu maçı kazanacak, derbideki sonucu bekleyecekti. Dün akşamki mağlubiyetten sonra futboldan o kadar soğumuşlardır ki, futbolcusu da taraftarı da sanıyorum Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgilenmeyecekler bile... Ankaragücü, Sivas ve Rize maçlarında kaybedilen 8 puan sonrasında Galatasaray'ın şampiyonluktan bahsetmesi mümkün değil.