KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ

Ghezzal cezalı ve yerine forma giyebilecek olan Hasic sezonu kapattı. Aboubakar'ın sakatlığı ve Cenk'in de karantinada olmasıyla birlikte eldeki tek santrfor Larin. Onu da kanattan aldığınızda elde N'Koudou ve sakatlıktan yeni dönmüş Gökhan Töre kalıyor. Sergen Yalçın'ın kadro derinliğini yitirdiği doksan dakikaya derbiden sonra yine Halil Umut Meler'in verilmesiyle karşılaşma öncesi gerilim çıktı. Kasımpaşa, kazanmayı unutmuş bir takım. Çok hoca değiştirdiler ve ilk yarıda topladıkları puanların kredisini de tükettiler. Karagümrük'ten gelen Şenol Can, açık futbol oynamayı seven bir hoca. Beşiktaş, onun çalıştırdığı Karagümrük'ü beş golle mağlup etmişti. Eksik Galatasaray'ın deplasmanda puan ya da puanlar kaybetmesi halinde Beşiktaş, Kasımpaşa maçına başka kafayla çıkacak. Galatasaray kazanırsa eldeki eksiklerle beraber, hafta ortasındaki zorlu Alanyaspor maçı öncesinde Kasımpaşa deplasmanı da bir o kadar zor olacak.



HATAYSPOR-GALATASARAY

Defans performansı tabelayı direkt etkiler

Galatasaray, çok kritik deplasmanda fazlasıyla eksik. Marcao, Luyindama, sağ bek Yedlin, Taylan ve Emre Kılınç yok. Üstelik kulübede Fatih Terim de yok. Hatayspor, milli ara öncesini bay hafta ile geçmişti. Ligin ilk yarısında bir milli ara sonrasında Kovid-19 nedeniyle maçı ertelenen Erzurumspor, evindeki Galatasaray mücadelesine 22 gün sonra çıkmış ve maç eksiğini çok bariz hissetmişti. Şimdi aynı testten Hatayspor da geçecek. Galatasaray'ın çift santrforlu oyundan vazgeçeceği kesin. Beşiktaş'tan bir gün önce oynuyorlar ve kazanmaları halinde bay geçirecekleri ara haftaya giderken puanları eşitleme şansına sahipler. Sezonun kritik istatistiği şudur; Hatayspor, bugüne kadar ilk golü attığı maçlarda 11 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray ise ilk golü yediği maçlarda 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı ve bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçtan üç puanla ayrılamadı. Terim'in takımının hızlı Hatay forvetleri karşısında defansif performansı tabelayı direkt etkileyecek.



FENERBAHÇE-DENİZLİSPOR

Hoca değişimi yeterli motivasyonu sağlar

Milli Takım mesaisinden birçok ekip, sakatlık ve Kovid-19 vakalarından dolayı etkilenirken Fenerbahçe, hasarsız yola devam ediyor diyebiliriz. İrfan, Nazım, Cisse ve Mert Hakan karantinadan çıktılar. Denizlispor, tarihte Fenerbahçe deplasmanında kazanabilmiş değil. İstanbul takımlarına konuk oldukları son 15 maçta 13 mağlubiyet, 2 beraberlik aldılar ve kalelerinde 39 gol gördüler. Fenerbahçe, evinde dört maçtır kazanamıyor, kağıt üzerinde Denizlispor maçının favorisi ama derbi öncesinde lig sonuncusu Gençlerbirliği karşısında bu kadroyla net favoriydi ve kaybetti. Teknik adam değişimi yeterli motivasyonu sağlar. Fenerbahçe'nin, rakiplerinin puan kaybını beklemekten öte önce seri galibiyetlere ihtiyacı var. O seri başlayacaksa ilk halkası Denizlispor maçı olacak. Çok teknik adam değiştiren Denizlispor, son dört deplasmanında puanı bırakın gol bile atamadı. Kadıköy'den yenilmeden çıkacaklarsa tüm istatistiklerini paramparça etmeleri gerekir.



SİVASSPOR-TRABZONSPOR

Üç ihtimale açık bir 90 dakika olacak

Trabzonspor, 12 maçtır deplasmanda kaybetmiyor ve bu ligdeki en uzun seri. Son deplasmanında Erzurum'da hücumda çok verimsiz olan Abdullah Avcı'nın takımı, milli ara öncesinde son iç saha maçında Ankaragücü karşısında sezonun en iyi futbollarından birisini oynadı. Sivasspor, çok formda. Göztepe'yi deplasmanda 5 golle dağıttılar, öncesinde Karagümrük'ü devirmiş ve Galatasaray'la İstanbul'da 2-2 berabere kalmışlardı. Çalımbay'ın takımının son dönemde kalesine gelen şut sayısını azaltmış olması, hücumda Gradel ve Fajr ile yaratığı fark en büyük artısı. Fenerbahçe mağlubiyeti ile şampiyonluk kelimesini cümlelerinden çıkartan Trabzonspor'un zirve yarışı sürüyor. Önündeki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gidişatına bakılırsa Trabzonspor, üst sıralara da tırmanabilir. Sivas'ta bekleyen taraf ev sahibi ekip olacak. İki tarafın da çok önemli hücum silahları var. Trabzonspor'un özellikle orta sahada ikinci topları alıp yeni hücuma çevirmesi gerekiyor. Trabzonspor geçen sene Sivas'ta Avrupa Ligi maçı dönüşü kaybetmişti. Bu maç haricinde uzun zamandır Sivas deplasmanlarında yenilmiyorlardı. Bugün 90 dakika üç ihtimale de açık.