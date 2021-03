Uzun zamandır zafer fotoğrafları soyunma odalarında cep telefonu ile selfie olarak çekiliyor ama kaliteli bir zafer portresi için hâlâ iyi bir fotoğraf makinesine ve tripoda ihtiyaç var. Bu üç ayak, sarsıntıyı ortadan kaldırıyor, flu bir fotoğraf yerine net bir kare almamızı sağlıyor. Kabul edelim, bu üç maç öncesinde Milli Takım adına ortada bir flu fotoğraf vardı. Avrupa Uluslar Ligi'nde kötü futbol ile klasman düşmüş, pandemi gölgesindeki sezonda şampiyonluk yarışları sürerken bir haftada 3 maçla Katar yolculuğunun defterini açmaya hazırlanıyorduk. Şimdi dönüp kadromuza bir bakalım;

Son şampiyon Başakşehir'in hali ortada. Mert yokuş aşağı koşarken Uğurcan ve Altay'ın yükselen formu çok iyi stoperler yetiştirdiğimiz dönemde adeta pastanın üstündeki çilek oldu. Maç sonunda iki kurtarış ve üstüne de penaltıyı çıkaran Uğurcan, hem Norveç hem de EURO 2020 sınavları öncesinde büyük güven verdi.

Juventus'ta Merih sakatlandı, Ozan büyük bir transfere imza attı, Çağlar sezon içinde uzun süre sahalardan uzak kaldı. Alternatif bol olunca bu bölgede de sıkıntı yaşamadık.

Sağ bekte Zeki artık uluslararası bir yıldız. Sol bekte hâlâ çıtayı yükseltebiliriz. Ama oyuna sonradan giren Caner'in kendisinin Inter kariyerini yok eden Frank de Boer karşısında rövanşı aldığını not düşelim.

Okay Celta Vigo'da kulübede oturuyordu. Premier Lig'e kiralık giderken Şenol Güneş onu EURO 2020'ye her şartta götüreceğini gösterdi.

Hollanda karşısında, Türkiye'den İspanya'ya transfer olurken en iyi 3 yerli futbolcudan biri unvanına sahip Okay'ı izledik. Bu Milli Takım'ın en çok forma giyen ismi olan Ozan Tufan ise derbide attığı golün morali ile Hollanda karşısında maça çıktı.

Hakan Çalhanoğlu sakatlık sonrasında özellikle Manchester United maçında çok eleştiri almıştı. Ama son lig maçında Milan forması ile tabelayı değiştirip imza gollerinden birini attı.

Kenan Karaman, Şenol Güneş'in joker oyuncusu.

Düşük profilli ancak çok faydalı, oyun zekası yüksek, uzun boyu ile yüksek toplarda Burak'tan başka alternatifimiz olmasını sağlayan isim.

Yusuf, Lille'de 2. santrfor olarak forma giyiyor. Fransızlar onu kaleye yakın oynatıyor, Letonya maçında Güneş, bunu deneyebilir.

Burak Yılmaz, ustalık günlerinde bize müthiş bir resital sundu. Uzun süren sakatlığın ardından 10 gün önce sahalara dönmüş olmasına rağmen ve biz "Eyvah Cenk de sakat" derken Hollanda'yı paramparça etti. Hepimiz iyi biliyoruz ki o frikik golü olmasa maç 3-3'e doğru koşuyordu.



RAKİBİMİZ 2 KULE!

Şimdi gelelim zafer fotoğrafını çeken fotoğraf makinesinin tripoduna… Başarı için 3 sacayağını da iyi kurmak lazım. Şenol Güneş'in rakip analizi ve oyuncuları ile kurduğu ilişki Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanırken TFF'nin İngiliz danışman kullanıp halı gibi bir zemin ortaya koyması ve yoğun maç trafiğinde göğüslerindeki Ay-Yıldız için yüreğini ortaya koyan futbolcular. Akıl, kalp, organizasyon… Bunlar futbolun olmazsa olmazı.

Evet, Hollanda topa daha fazla sahip oldu. Evet, 35 orta yaptılar ama kontrataklarla geçiş oyununun başarılı bir örneğini ortaya koyduk. Bu oyun F.Bahçe'de Erol Bulut'un üzerinde kâbus gibi dolaşan "Topa sahip olmalıyız" çılgınlığına da verilmiş bir yanıttır aslında.

Norveç maçı farklı olacak… Öncelikle bu deplasmanı İspanya Malaga'da oynamak bizim için avantaj.

Ancak rakibin en ucunda 1.78'lik Hollandalı Depay değil 2 kule Haaland ve Sörloth olacak.

Norveç'e kenar ortası yaptırmamalıyız. Bir çiçekle bahar olmaz… Hollanda'ya 4 atan Milli Takım, önündeki iki maçı da kazanırsa hem EURO 2020'ye büyük bir öz güven ile gider hem de Katar yolunda kalan maçlara "pole pozisyonu"nda başlar…