Beşiktaş



Genç Ersin güven veriyor

KALE: Sergen Yalçın, sezona iki genç kaleciyle başlarken, Ersin ve Utku'nun ligde oynadığı toplam maç sayısı 10'du. Bu cesur kararı veren Sergen Yalçın, Kadıköy'deki derbiyi kalede Utku ile oynamıştı. Bugün kalede bu sezon 25 maçta Beşiktaş kalesini koruyan Ersin olacak. Ligde kalesine az şut atılan takım Beşiktaş (255). Geçen sezon ara sonrasında oynanan 8 maçta Beşiktaş'ın çıkışında büyük pay sahibi olan Ersin, 21 yaşında olmasına rağmen güven veriyor



Yalçın'ın defansta eli rahat

DEFANS: Kadıköy'de 4-3 kazandığı derbiyi Rosier-Necip-Montero-Rıdvan'dan oluşan defans 4'lüsüyle alıp zoru başaran Yalçın'ın eli şimdi daha rahat. Vida'nın tecrübesi ve Welinton'ın son dönemde yükselen form grafiğiyle siyah beyazlılar zor gol yiyen bir takıma dönüştü. İki beki de hücumu seven Kartal'da Rosier'in Pelkas ve Nazım karşısında geri dönüşleri derbinin kilitlerinden biri olacak. Yalçın'ın bugün sol bekte Rıdvan'ı oynatmasını bekliyorum. Galatasaray derbisinin kahramanlarından Rıdvan, genç yaşı ve N'Sakala'dan ufak fiziğine rağmen oyun görüşü ve hamle hızıyla bir adım önde.



Süper ikili Atiba&Josef

ORTA SAHA: Ligde rakip sahada en çok pas yapanlar listenin ilk iki sırasında Atiba ve Josef De Souza var. Ligin en iyi orta saha ikilisi, rekor pasla rakiplerini bunaltan Beşiktaş'ın gol yollarındaki iki silahı Aboubakar ve Larin ile birlikte en önemli kozları. Defansın önünü tek başına süpüren De Souza sayesinde Atiba hücumlarda hiç olmadığı kadar rakip kaleye yakın oynuyor. Süper ikiliyi tamamlayacak 3. adamı bir türlü netleşmeyen Beşiktaş'ta formaya yakın olan isim Ljajic. Ljajic'in kazanılan ikinci toplardaki kilit pasları derbinin bir başka şifresi.



Aboubakar&Larin A.Ş.

FORVET: Beşiktaş'ta bu sezon 20 farklı isim gol attı ancak bu forvet hattında iki ismin "Lukaku-Martinez" modeli skor üretmesini engelleyemedi. Aboubakar 15, Larin 14 golle Kartal'ı sırtlarken Ghezzal de 12 asistle ligin asist kralı. Ceza sahası yayı çevresine çıkarak kimi zaman 10 numarayı da oynayan Aboubakar, rakip defansların dengesini bozan ve çok iyi pas istasyonu olan bir golcü. Kadıköy'deki derbiye damga vuran Aboubakar, bu akşam da Kartal'ın en büyük kozu.



Fenerbahçe



Altay yıldızını parlatabilir

KALE: Şampiyonluk yarışı veren bir takım 29 maçta 7 kez mağlup olmuş ve kalesinde ezeli rakiplerinden fazla gol görmüşse, bu istatistikleri yabancı bir yorumcuya sorduğunuzda F.Bahçe kalecisini sorgular. Ama gerçek tam da bunun tersi. Başta Denizli ve Hatay deplasmanları olmak üzere F.Bahçe'nin dış saha maçlarında kalesinde devleşen Altay, dış sahada kaybedilen Gaziantep maçında cezalıydı. Bu akşam kazanmak zorunda olan F.Bahçe, eğer 3 puan alırsa kalesinde devleşen bir Altay yarın bu sayfalarda geniş yer alır.



Szalai kelepçeyi vurmalı

DEFANS: Kadıköy'deki derbiyi Gökhan-Lemos-Tisserand-Novak dörtlüsüyle oynayan F.Bahçe'nin 4 ay sonra rövanşa Nazım-Serdar-Szalai- Novak (Caner) defans hattıyla çıkmasını bekliyorum. Sadece bu değişim bile Erol Bulut'un elindeki geniş kadrodan bir istikrarı yakalayamamış olmasının belgesi. Defans hattının en güven veren isim Szalai ki Serdar ile birlikte Aboubakar'a ne kadar kelepçe takacakları direkt tabelaya yansıyacak. Nazım, Larin'i kilitleyebilir ama Novak ya da Caner'in Ghezzal ve arkasından hücuma iyi çıkan Rosier karşısındaki savunma performansının derbinin soru işaretlerinden.



Orta sahada kafalar karışık

ORTA SAHA: Ligde hiçbir takımın Fenerbahçe kadar orta saha zenginliği yok ama hiçbir takımın da Fenerbahçe kadar kafası karışık değil. Galatasaray derbisinde Gustavo'yu arayan Bulut'un takımında Brezilyalı en banko ismi. Bulut'un Pelkas'ı sol kanatta oynatma ısrarı sürecekse orta sahada Gustavo'yu tamamlayacak iki isim İrfan Can ve Mert Hakan olacak gibi görünüyor. Geçiş hücumlarıyla gol arayacak F.Bahçe'de bu oyunun usta ismi İrfan Can'ın ilk derbisindeki performansı önemli… Bulut, Pelkas'ı 10 numarada oynatacaksa F.Bahçe orta sahasının, Atiba-De Souza ikilisi karşısında yumuşak kalacağı da bir başka futbol gerçeği.



Forvet hattı zayıf halka

FORVET: Ne Thiam ne Valencia ne Samatta ne de Cisse… F.Bahçe'nin en çok şut atan adamı Pelkas... Adı geçen isimlerin derbide bu haftaya kadar çizdikleri portrenin dışına çıkması gerekiyor. Pelkas sol kanatta başlayacaksa sağda Valencia ve en uçta Samatta ile tamamlanacak F.Bahçe forveti, derbide Larin- Aboubakar-Ghezzal üçlüsü karşısında zayıf halka olarak duruyorlar.



133

97 yıllık rekabette Beşiktaş ve F.Bahçe, 352 kez karşı karşıya geldi. Kanarya 133, Kartal ise 126 galibiyet aldı. 93 karşılaşma ise berabere bitti.





47

İki takım arasındaki 129 lig maçında da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 47-41 üstünlüğü bulunuyor. 41 mücadelede ise taraflar birbirlerini yenemedi.



18

F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki son maçı siyah-beyazlılar kazandı. Kartal, sezonun ilk yarısında sarı-lacivertlileri 4-3 mağlup ederek, 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle döndü.