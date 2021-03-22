İstanbul derbilerinde deplasmanda kazanmanın yolu 0-0'ı iyi oynamaktan geçiyor. Ligin başında Erol Bulut dün akşamki 11'inden 6 farklı adamla Galatasaray deplasmanından golsüz beraberlikle döndüğünde rakibi durdurduğu için alkışlanmıştı. Arada 1 maç eksiği ile 5 puan fark, bu derbinin de kaybedilmesi halinde F.Bahçe için bir sezon finali niteliği taşıyordu. Beşiktaş'ı ikinci bölgede iyi karşıladılar. Ancak orada harcadıkları enerji, işin hücum tarafında eksik kaldı.

Beşiktaş orta sahada baskı yerken bu presi baypas etmek için uzun oynamayı denemezken, ilk yarıda net pozisyonlar yine ev sahibinden geldi. Devre bittiğinde Bulut'un planı eldeki forvet kalitesine bakarsanız işliyordu. Vida'nın serbest vuruştan gelen kafa golü Bulut'un planını elbette çöpe attı.

F.Bahçe doğru değişikliklerle ayakta kalırken, 120 dakikalık kupa maçının yorgunluğunu daha 60'larda hissetmeye başlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın değişiklikleri en az 10 dakika geç kaldı.

Altay bir kez daha yaptığı kurtarışlarla derbinin ışığının erken sönmesine itiraz ederken, Beşiktaş Aboubakar ve Mensah ile net fırsatları tepti. F.Bahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği derbinin kahramanı Ozan Tufan'dı. Teknik heyetin haftalardır sırtını döndüğü milli oyuncu, dün oyuna girdikten sonra bir kez daha takımı adına maçın adamı olmayı başardı. Ozan'ın nefis golü sonrası Beşiktaş maçı kaybedebilirdi de. Milli ara sonrasında bol ara haftalı yoğun fisktürde İstanbul'un 3 büyüğü arasında yarış hâlâ açık. Tek gerçek, puan tablosunda Beşiktaş; bir maç eksiği ile G.Saray'dan 3, F.Bahçe'den 5 puan önde oldu.