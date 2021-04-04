Hatayspor ikinci golü bulduğunda Galatasaray rakip ceza sahasında iki kez topla buluşmuş, şampiyonluk yolunda mutlak kazanması gereken maçın ilk yarısında sahadaki her oyuncu ne yaptığını bilmez haldeydi. Bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı çeviremeyen Fatih Terim'in takımı karşısında ilk golü attığı 12 karşılaşmanın 11'ini kazanan Hatayspor, farkı ikiye çıkardığında Galatasaray için maç bitmemişti; ama sahadaki görüntü sezon finali dedirtiyordu.

İki stoperin yokluğunda da Ozornwafor şans bulamazken, Gedson Fernandes ile defans göbeğinde başlayan Galatasaray'da oyun nasıl kurulacak, hücum nasıl yapılacak hepsi soru işareti idi. Üç değişikliğin olduğu sezonlarda takımları kötü oynayan teknik adamlar "Elimde olsa 11'ini de değiştirirdim" derlerdi. Terim dün ikinci yarıya 4 değişiklikle başladı, imkanı olsa 10 adam değiştirirdi.

Milli ara sonrası Kovid- 19'un G.Saray'ı da etkilediği doğrudur. Bu takım Taylan'sız orta sahada hep zorlandı. Ancak geride kalan haftalar şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedirtecek inandırıcı futboldan çok uzaktı.



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G.Saray'ın kimyası sıfır... Fiziği sıfır... Psikolojisi sıfır... Felsefesi de sıfır. Ligin ilk yarısında Fernando Muslera'sız kalesinde 18 maçta 16 gol gören takım, son iki maçta 7 topu filelerinden çıkardı. Elde bu kadar sıfır varken tarihinizin 10 olması kalan haftalarda şampiyonluk matematiğinden geçer not alacağınız manasına gelmiyor. Sarıkırmızılı takımın bundan sonraki yarışı sanıyorum Fenerbahçe ile ikincilik için olacak.