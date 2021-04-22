Trabzonspor iki kafa pasıyla Bakasetas'ı pozisyona soktuğunda da Djaniny ve Nwakaeme'nin kafalarında direkten dönen topta da ve Edgar'ın golünü getiren ortada da Galatasaray'ın problemi sahaya çıkan 11'indeydi. Tüm eksikleriyle beraber Emre Kılınç, Kerem, Saracchi'li takım, yüksek toplarda sıkıntı çekecekti. Sakatların yokluğu her takım için mühimdir ama saha içinde yokları oynayan oyuncularınızın sayısı fazlaysa ve karşınızdaki rakip Göztepe değil de Trabzonspor ise işiniz zorlaşır.

Dün 45'te kenara gelen Feghouli, iki maçtır iyi oynayan, dün sakatlanıp çıkan Gedson ve ilk yarıdaki pozisyonu gereği Babel ve Emre Kılınç etkisiz elemanlardı.

Trabzonspor'un sıkıntısı belli... Sakatlıktan dönen Ekuban'ı fazla oyuna sokamadılar ve G.Saray'ı karşılayan orta saha ikilisi rakip sahada çoğalmayı sağlamayınca akan oyunda golü bulmakta geciktiler. Yine de ilk devre biterken ev sahibi ekibin çerçeveyi bulamadığı oyunda, pozisyonlar Avcı'nın takımından geldi.

İkinci yarıda Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Babel sola, Halil santrfora, Kerem sağa geçtiğinde Trabzon da önde baskıyı biraz azaltınca Terim'in takımı tabelayı değiştirecek oyunu 10-15 dakikalık bir dilimde oynamaya başladı. Avcı, o dakikalarda değişikliği tercih etmezken, Edgar'ın golü, G.Saray'ın bütün hesaplarını altüst etti.

G.Saray adına son dakikada gelen gol ve 1 puan da yarıştan kopmak anlamına geliyor. Sonuçta G.Saray, F.Bahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 6 puan arkasında son 6 haftaya giriyor. Bu beraberlikle erken sezon yaptılar. Gerçek sezon finali evinde Rize'ye kaybettiği maçtı.