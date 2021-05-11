Ligin ilk yarısındaki maçta orta sahanın bel kemiği Biglia'dan yoksun Karagümrük, Beşiktaş karşısında tutunamamış, 4-1 mağlup olmuştu. Biglia şimdi kadroda ve Beşiktaş'ın iki önemli ismi Aboubakar sakat ve Atiba cezalı. Derbinin fiziksel ve psikolojik yıkımından çıkmak için Kartal'ın 72 saati vardı. İtalyan Farioli'nin kariyer hırsı nedeniyle Karagümrük hedefsiz kaldığı son haftalarda yine de tehlikeli bir takım. N'Koudou'nun dönüşü önemli. Sergen Yalçın derbide elinden geleni yaptı, Galatasaray orta sahasının yaptıklarını Karagümrük orta sahasının yapabilmesi çok zor. Hatay maçında bulduğu erken bir gol Beşiktaş'ı kendine getirir. Karagümrük'ün geçiş oynayacağı deplasmanda en önemli silahı Ndao olacak.



SON NEFESTE GELEN KUPA MOTİVASYONU

Fenerbahçe, Ankara'da 90+6'da gelen golle kazanınca Sivas maçının santrasına kadar psikolojik üstünlüğü eline aldı ama puan farkı hâlâ iki… Kaçtı kabul edilen bir şampiyonluğu son nefeste kazanabilmenin büyük motivasyonu bir kenara, 'son ana kadar savaştık, olmadı' rahatlığı olacak son iki 90 dakikada. 17 maçtır kaybetmeyen Sivas'ta Yatabare, Boyd, Erdoğan yok. Çalımbay'ın kontrataklarında en önemli silahı Gradel olacak. Fenerbahçe, sağ bekte Gökhan orta sahada Ozan ile başlar. Belözoğlu'nun bu kez Mesut Özil'den vazgeçmesini bekliyorum. Erol Bulut sonrası Kadıköy'de bütün maçlarını kazanan Fenerbahçe, ikincilik koltuğunu da korumak için 3 puan almak zorunda. Emre Belözoğlu döneminin en zorlu sınavı olacak, Sivas deplasmanlarda çok rahat gol bulan bir takım. Kadıköy'de tribünler boş olsa da Ankara dönüşü yakalanan pozitif hava var.



ASLAN'IN AVANTAJI DERBİDEKİ FUTBOL

Galatasaray derbiden aldığı 3 puanla farkı üçe indirmekle kalmadı, ikili averajı da eşitleyip Beşiktaş'ın olası 3 puan kaybı ve Fenerbahçe'nin puan kaybı yapması halinde işini iki 90 dakikada 6 gollük bir averaj bıraktı. Bu ihtimallerin bir araya gelmesi elbette çok zor ihtimal ama Terim'in takımı küme düşen Denizli deplasmanı sonrasında evinde rahat Malatya ile oynayacak. Derbideki iyi oyun da kalan 180 dakika için büyük güvence. Kağıt üzerinde en kolay iki maç Galatasaray'ın görünüyor ama benim tahminim Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de kalan maçlarında kayıp yaşamayacağı. Başka bir senaryo, bu sezonu futbol tarihimizin en özel ve hatırlanan sezonlarından biri yapar.