Bir ligin herhangi bir haftasında şampiyonluk yarışı veren iki takımın ilk 15 dakikada rakibini üç golle imha etmesi çok da sık rastladığımız bir şey değil. Beşiktaş'tan iki gün sonra Fenerbahçe ilk çeyrekte Erzurum'a aynı tarifeyi uyguladı. Geçen hafta 10 kişi kalan Başakşehir karşısında önde olduğu maçı kaybeden Yılmaz Vural'ın takımı için dün gece maç 14. dakikada bitti. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ beke geçen Ozan'ın, maç erken koptuğu için orta sahada eksikliği hissedilmedi. Ve elbette 'İrfan Can da Alanya maçında cezalı olmasaydı acaba tabelayı değiştirebilir miydi?' dedirten bir oyun ortaya koydu.

Geriye dönüp baktığımızda sezonun ilk yarısında evinde çok puan kaybeden F.Bahçe'nin ligin ikinci yarısına başlarken Erol Bulut ile yollarını ayırması halinde nelerin değişebileceğini sorgulayabilirsiniz. Fenerbahçe, Bulut ile sezonun ikinci yarısında G.Saray, Göztepe ve Gençlerbirliği'ne yenildi, Antalya ile berabere kaldı. Bu, 11 puan kayıp demek. Belözoğlu'nun oyun kurgusu Kadıköy'de tıkır tıkır işledi. Sezon başında Fenerbahçe'nin golcüsü kim sorusuna geçici bir çözüm olsa da 'Valencia' yanıtını veren Belözoğlu'nun karnesine, daha yolun başında olmasına rağmen sorun çözen hoca olarak artı puan yazılır.

Geçmişi geri getiremezsiniz ama gelecek için dersler çıkartabilirsiniz. Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de kazanarak 'Bir ihtimal daha var' şarkısıyla yedi günde üç maç oynanacak sezon finaline girdi. Fenerbahçe'nin şansı elbette ki derbide Beşiktaş'ın puan kaybına bağlı. Ancak sarı-lacivertlilerin de önünde, düşme hattındaki başka bir takım olan Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç var.