Abdullah Avcı göreve geldiğinden beri 14 deplasmanda da kaybetmeyen (Ziya Doğan /15 maç-2004) Trabzonspor'un, Göztepe ile oynadığı son maçlarda hep gol yağmuru var. İzmir'deki son 7 maçta toplam 26 gol atılırken, ev sahibi ekip 12, Trabzonspor ise 14 kez fileleri havalandırmıştı. Karagümrük maçında topu fazlasıyla rakibe veren ama maçı kazanmayı bilen Trabzonspor, Galatasaray maçında son dakikada galibiyeti kaçırınca üçüncülük hedefinden uzaklaştı. 4.'lük koltuğunu da kaptırmaz. Göztepe'nin elindeki bu kadroyla 47 puan toplayıp tehlikeli bölgenin çok uzağında kalması doğrusu büyük başarı. Ünal Karaman, futbolcu ve teknik adam olarak hizmet verdiği Trabzonspor'a karşı hafta sonunu bay geçtiğinden dinlenmiş takımıyla çıkacak ki bu yoğun fikstürde önemli bir avantaj. G.Saray maçındaki Göztepe orta sahasını hatırlarsak; Trabzonspor adına iki ihtimalli bir maç olarak görüyorum.



BEŞIKTAŞ'IN LİGDEKİ EN ZOR VİRAJI OLACAK

İkili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin 3 puan önünde olan Beşiktaş'ın kalan 5 haftada bir mağlubiyet kredisi var. Kalan maçlarında da iki zorlu deplasman Rize ve Galatasaray. Santrfor yokluğunda çekilen sıkıntının faturası Beşiktaş adına son 3 deplasmanda 5 puan kayıp oldu. Kasımpaşa ve Sivas deplasmanlarında gol atamayan Sergen Yalçın'ın takımı, bu akşam evinde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Rizespor'a konuk olacak. Sadece bu istatistikler bile maçın zorluk derecesini anlatıyor. Evindeki son 5 maçın dördünde kalesini gole kapatan Rize karşısında Atiba'nın da dönüşüyle Beşiktaş'ın oyunu domine etmesi genel beklenti ama Bülent Uygun'un elindeki forvet hattı, geçiş oyununda tehlikeli bir takım. Beşiktaş'ın takım defansı olarak mükemmele yakın bir 90 dakika çıkarması gerekiyor. Sonrası zaten ligin asist kralı Ghezzal'a kalıyor…



GALATASARAY'DA KAZANDIRAN KADRO İLE DEVAM EDİLMELİ

Galatasaray'ın kalan haftalarda şampiyonluk hesabı çok bilinmeyenli denklem gibi. Fatih Terim'in takımı bütün maçlarını kazanacak, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de üçer puan kaybını bekleyecek. O bütün maçların da ilki Türk Telekom Stadı'nda Konyaspor ile. Evinde 4 maçtır kazanamayan Galatasaray, sezonun ilk yarısında Konya'ya 4-3 mağlup olmuştu. 42 puanla kendine 11. sırada yer bulan Konya karşısında Mostafa Mohamed'in dönüşü, Gedson'ın yükselen formu ve Kerem'in hızıyla Fatih Terim'in takımı galibiyete yakın. Ligin en fazla kafa golü atan (14) takımı Konya karşısında, bu sezon kafa golü yemeyen Galatasaray'ı bulacak. İdeal 11'ini bulmakta zorlanan Galatasaray'ın kalan 5 maçta bir seri yakalayabilmesi için son haftalarda maç kazandıran isimlerden vazgeçmemesi gerekiyor.