Futbolun hileli bir tarafı var. Bazı takımlar rakiplerine ters gelirler bu sezon. Ankaragücü'nün G.Saray'a ters geldiği ya da Antalya gibi. Galatasaray'da sol bekte Saracchi ve ortada Taylan bekleniyordu ama Ömer ve Etebo'lu takım çıktı sahaya. Bu aslında G.Saray adına sezon problemi. Sakatlıktan döndükten sonra Muslera ve Marcao dışında bu takımda düzenli forma giyebilen bir isim yok. Elbette bunda sakatlıklar ve Kovid-19'un da payı var. Antalya Hakan ve Nuri olmayınca çok genç bir orta saha ile sahaya çıkıp erken bir sakatlık değişikliği ile mahkum oynaması beklenen oyunu yine Boffin'in ellerinin maharetine bıraktı. Belçikalı kaleci, İstanbul'da golsüz berabere biten maçta 6 kurtarış yapmıştı. Dün de 8 kurtarış ile G.Saray'ın 77 dakika boyunca tabelanın değişmesine engel oldu. Kerem ve Halil'in forvet hattına getirdiği gençlik rüzgârı ve hareketlilik G.Saray için elbette iyi haber. İlk maçta Emre Kılınç atılmıştı. Dün 10 kişi kalan Antalya oldu. Podolksi'nin Şener'e ilk yarıdaki hareketi kırmızı da olabilirdi ama Alman oyuncu oyunda kaldığı dakikalarda hep Şener'in üzerine oynayıp ikinci sarıyı gördükten sonra Yanal'ın takımı için işler daha da zorlaştı. En son asistini 2017'de yapmış Şener'in sıfıra inip getirdiği topa karantinadan dönen Mostafa Mohamed'in vuruşu G.Saray'ı da yarışta adeta karantinadan çıkardı. Ara haftada Beşiktaş, Rize'ye F.Bahçe ise Alanya'ya çok zorlu deplasmanlara gidecekler. G.Saray elbette geride olan takım olarak onların kayıplarını gözleyecek. Ama artık Terim'in takımı için tek bir gerçek var. Derbi de dahil bütün maçlarını kazanmak.