Galatasaray'ın son dönemde sezon finalini iyi yaptığı kan, ter, gözyaşının bol olduğu, mutlu sonla biten şampiyonluklarında başaktörler kadar yardımcı karakterlerin de büyük payı vardı. Bir futbol takımını kurgulamak ile bir dizinin senaryosunu yazarkenki aritmatik arasında bir bağlantı olabilir mi acaba?

Kuvvetli bir hikâyeniz olacak ve aktörlerinizi iyi seçeceksiniz. Ve elbette usta bir yönetmeniniz olacak. Bunlardan biri aksarsa o dizi reyting almaz, sezonun sonunu görmeden erken final yapar.

Dün Galatasaray'da bu takımın başaktörleri kim, karakter oyuncuları kimdi bu sezon diye sorgulandığında Taylan'ın ve 'Robert De Niro' Feghouli'nin kenarda olduğu yani sahne yazılmadığı bir takım gördük. İlk 45'te sekiz kornerden bir pozisyon çıkartamayan Galatasaray'ın kısır oyununa çare olarak ikinci yarının başında gelen 3 değişiklik Trabzon maçında olduğu gibi oyunun rengini biraz değiştirdi. Son çeyrekte açılan Konyaspor golü de bulabilirdi ama onlar Trabzonspor'un yaptığını yapamadılar. Lakin Galatasaray Trabzonspor'a yaptığının aynısını, benzer bir golle aynı adamla, Emre Akbaba ile yaptı ve yarışın içinde kaldı.

Sezonun ilk yarısında Oğulcan bu dizinin yeni jönüydü. Taylan karakter oyunculuğundan başaktörlüğe terfi etmişti. Kimilerinin repliği azaldı, kimilerine sahne yazılmadı. Diziye giren yeni oyuncular oldu. Bütün bunları dizi sektöründe yapsanız ortaya başarılı bir iş çıkmaz. Futbolda da çıkması pek mümkün değil.

Evet, kalan 4 maçta ortada 12 puan var. Evet, Beşiktaş ile puan farkı 6... Ama aradaki futbol farkı Sopranos ile Narcos farkı kadar....