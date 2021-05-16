Şampiyonluk avuçlarından kayıp gitse; sezon başındaki G.Birliği, Konya mağlubiyetlerini derbide son dakikalardaki Ozan'ın golünü, Kasımpaşa maçını, Ankaragücü beraberliğini ve derbiyi kaybettikten sonra 1 puan bile olsun alabileceğin Karagümrük maçını aklından çıkartamayacaktı. Bunların hepsi hafızadan silinecek. Çünkü sen Abuobakar'ın gollerini, kendini aşan Larin'in Aboubakar'ı sollayışını, asistleriyle ve golleriyle evlerindeki taraftarı hop oturup hop kaldıran Ghezzal'ı, bütün bir sezon orta sahayı taş gibi yapan Souza'yı ve Atiba'yı ve elbette elindeki kadrodan maksimum verimi alan ve yetiştiği camiaya şampiyonluk hediye etmek hırslıyla bütün sezon aklını ve tecrübesini ortaya koyan Sergen Yalçın'ı hatırlayacak ve ayakta alkışlayacaksın. Tebrikler Beşiktaş, tebrikler Sergen Yalçın…

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Şampiyon olsan yine 8 puan geriden geldik, 'Mayıslar bizimdir diyebilecek' iki ezeli rakibini mağlup ettiğini, Trabzon maçındaki son dakika golünü, son haftalardaki Gedson'u ve Mostafa'nın maç kazandıran gollerini hatırlayıp bayram yapacaktın. Şampiyonluğu kaybettin çünkü evinde Antalya'ya, Rize'ye akıl dışı puanlar kaybettin. İdeal 11'in yoktu. Derbide ikili averajı alabilirdin. Ya da hiç berabere kalamadığın ya da yenildiğin deplasmanların 3'ünden 3 puan çıkarabilirdin. Yine de son maça kadar yarışın içinde kaldın. Geçmiş olsun Galatasaray. Güneş'in gölgesinde bütün sezon ter döken futbolcular, teknik ekipler ve tüm medya çalışanlarının emeklerine sağlık. Güzel oyunu iftiralarıyla lekelemeye çalışanları gelecek sezon ne medyada ne de sosyal medyada görmemek dileğiyle…