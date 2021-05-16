Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bülent Timurlenk Galatasaray kaybetti çünkü...
BÜLENT TİMURLENK
16 Mayıs 2021, Pazar BÜLENT TİMURLENK

Galatasaray kaybetti çünkü...

Şampiyonluk avuçlarından kayıp gitse; sezon başındaki G.Birliği, Konya mağlubiyetlerini derbide son dakikalardaki Ozan'ın golünü, Kasımpaşa maçını, Ankaragücü beraberliğini ve derbiyi kaybettikten sonra 1 puan bile olsun alabileceğin Karagümrük maçını aklından çıkartamayacaktı. Bunların hepsi hafızadan silinecek. Çünkü sen Abuobakar'ın gollerini, kendini aşan Larin'in Aboubakar'ı sollayışını, asistleriyle ve golleriyle evlerindeki taraftarı hop oturup hop kaldıran Ghezzal'ı, bütün bir sezon orta sahayı taş gibi yapan Souza'yı ve Atiba'yı ve elbette elindeki kadrodan maksimum verimi alan ve yetiştiği camiaya şampiyonluk hediye etmek hırslıyla bütün sezon aklını ve tecrübesini ortaya koyan 'ı hatırlayacak ve ayakta alkışlayacaksın. Tebrikler Beşiktaş, tebrikler Sergen Yalçın…

***

Şampiyon olsan yine 8 puan geriden geldik, 'Mayıslar bizimdir diyebilecek' iki ezeli rakibini mağlup ettiğini, Trabzon maçındaki son dakika golünü, son haftalardaki Gedson'u ve Mostafa'nın maç kazandıran gollerini hatırlayıp bayram yapacaktın. Şampiyonluğu kaybettin çünkü evinde Antalya'ya, Rize'ye akıl dışı puanlar kaybettin. İdeal 11'in yoktu. Derbide ikili averajı alabilirdin. Ya da hiç berabere kalamadığın ya da yenildiğin deplasmanların 3'ünden 3 puan çıkarabilirdin. Yine de son maça kadar yarışın içinde kaldın. Geçmiş olsun . Güneş'in gölgesinde bütün sezon ter döken futbolcular, teknik ekipler ve tüm medya çalışanlarının emeklerine sağlık. Güzel oyunu iftiralarıyla lekelemeye çalışanları gelecek sezon ne medyada ne de sosyal medyada görmemek dileğiyle…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA