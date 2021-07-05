EURO 2008'den beri her büyük turnuvada yolları kesişti İspanya ve İtalya'nın... 1964'te şampiyon olan İspanya, bir sonraki kupa için 44 yıl beklemişti. İtalyanlar ise bir sonraki kupayı 1968'de kazandıktan sonra iki final kaybetti. 2000'de Fransa'ya ve 2012'de İspanya'ya… EURO 2008'de çeyrek finalde penaltılarla İspanyollar'a elenen İtalyanlar, Prandelli yönetiminde EURO 2012'de aynı gruba düştü, maç 1-1 bitti. İki ülkenin yolu turnuvanın sonunda finalde birleşti ve İspanyollar'ın altın jenerasyonu, İtalyanlar'ı 4 golle sahadan sildi. EURO 2016'da 2-0 ile kazanan ise İtalya'ydı.

Belçika maçında öne geçtikten sonraki oyunu da gösterdi ki Mancini, milli takımının oyununun genleriyle oynamış. Sürekli hücumu düşünen ve topa hakim olan İtalyanlar'ın orta sahası bir zamanların İspanya'sı gibi. Kırmızılar'da bir zamanlar Xavi-Iniesta- Fabregas vardı, EURO 2020'de İtalyanlar'da Jorginho-Barella ve Verratti. İki beraberlikle girdiği turnuvada ülke medyasından büyük eleştiri alan, Rusya ve Hırvatistan maçlarında beşer gol atan İspanyollar'ın oyunu da çok pas üzerine kurulu ama İtalyanlar kadar hızlı değiller. İsviçre'yi penaltılarla geçebilen Luis Enrique'nin takımında Sarabia sakat. Mancini ise oyun planının alfa karakteri Spinazzola'nın aşil tendonunu koparması sonrasında yola Emerson ile devam edecek. Buraya kadar finali hak eden taraf İtalya idi, buradan sonrası topun yuvarlaklığında gizli…



DANİMARKA KAYBEDEBİLİR AMA YENİLMEZ!

Mancini ve Luis Enrique gibi star iki teknik adamın yarı final kapışmasının karşısında çok daha düşük profilli ancak bu turnuvada takımlarına eli fazlasıyla değmiş iki teknik adam var: Gareth Southgate ve Hjulmand. Yarı finale gol yemeden gelen, çeyrekte Ukrayna'yı ezip geçen İngilizler gibi Danimarka da esnek diziliş anlayışına sahip. Almanlar'a karşı üçlü oynayan ve net favorilerden birini evine yollayan İngilizler'in Rice ve Phillips ile defansın önüne ördüğü duvar, Shaw'un devreye girmesi, Sterling'in kalitesi, Kane'in usta bitiriciliği, İngilizler'i evlerinde oynayacakları yarı finalde elbette favori kılıyor. Eriksen'in geçirdiği kalp krizi Danimarka'ya ilk iki maçta mağlubiyet getiren ruh halinin nedeni olabilir ama devamında 3 maçta 10 gol atarak yarı finale yürüyen Danimarka'nın bu turnuvada büyük çıkış yapan Maehle, Damsgaard'ı ve hepsinden önemlisi "büyük" kaptanı Simon Kjaer'i var. Bu Danimarka, çarşamba akşamı Wembley'de İngilizler'e kaybedebilir ama yenilmez!



PRİMLER VE ROBERTO MANCİNİ'NİN MAAŞI!

Futboluyla büyük takdir toplayan İtalyanlar, kupayı kazanırsa ne kadar prim kazanacak? Mancini yılda ne kazanıyor? Bizim milli takımın 55 ülkenin yer aldığı UEFA'da son 24'e kalıp EURO 2020'ye gittiği için 10 milyon Euro prim aldıkları çok yazıldı, çizildi. Biz İtalya ve diğerlerine bakalım. Roberto Mancini'nin yıllık maaşı 2 milyon Euro. İtalyanlar ne turnuvaya katılmak ne gruptan çıkmak ne de son 16'ya kalmak "başarısının" karşısına prim yazdı. Mancini'nin öğrencileri, çeyrek final için 80 bin Euro kazandı.



Yarı final primi ise 150 bin Euro. Finale kalırlarsa 200 bin, kupayı kazanırlarsa 250 bin Euro alacaklar. Şampiyonluk primi en yüksek ülke 540 bin Euro ile İngiltere. Belçika 435 bin, Almanya 400 bin, Fransa ise 340 bin Euro prim dağıtacaktı. İspanya kupayı kazanırsa 400 bin Euro prim var. Danimarka ise 327 bin Euro şampiyonluk primi belirledi. Hesap basit, 26 kişilik kadrolarla gidilen turnuvada biz giderken 10 milyon vermişiz, onlar kupayla dönene en fazla bu parayı vereceklerini açıklamışlar.