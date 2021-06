Euro 2020 şimdi başlıyor!

Avrupa Şampiyonası’nda 24 takımın yer alması futbolseverleri oyuna doyuruyor ama grup aşaması, gerçek turnuvanın play-off’u gibi. Son 16’daki eşleşmelere bakıldığında İngiltere-Almanya maçının galibi, finale yürüyecek gibi gözüküyor

Avrupa'nın futbol bayramında 16 takımlı turnuvalardan sonra 2016 ve bu turnuvada 24 takımın yer alması elbette futbolseverleri oyuna doyuruyor ama kabul edelim grup aşaması gerçek turnuvanın uzun bir play-off'u gibi. Eve dönenlerden bizi kimse hatırlamayacak. Biz de zaten unutalım gitsin. Ama karakterli oyunuyla Macaristan'ın ve son 16'ya kalırken hem Eriksen'in yaşadıkları hem de oyunuyla Danimarka'nın kalpleri fethettiğini söylemek lazım. Son 16'daki eşleşmelere ve final yoluna bakıldığında ortak fikir, İngiltere-Almanya eşleşmesi galibinin bir taraftan finale yürüyeceği, diğer tarafta ise malum Belçika, Portekiz, Fransa, İtalya ve İspanya'nın birbirini yiyeceği. Şampiyonlar Ligi'nde de böyle bir zorlu yol vardı. Barcelona'yı, Bayern Münih'i eleyen, PSG'yi kupa dışına iten Manchester City, finalin favorisiydi ama kupayı kazanan kolay yoldan geldiği söylenen Chelsea olmuştu.



Son 16 maçları başlamadan grup aşamasından en iyi 11 ile EURO 2020'ye selam edelim… Teknik direktör:

Mancini (İtalya)

Kale:

Robin Olsen (İsveç)

Savunma:

Dumfries (Hollanda)

Bonucci (İtalya)

Kjaer (Danimarka)

Spinazzola (İtalya)

Orta saha:

Pogba (Fransa)

Wijnaldum (Hollanda)

Locatelli (İtalya)

Forvet:

Schick (Çekya)

Lukaku (Belçika)

Ronaldo (Portekiz)



GALLER-DANİMARKA

2016'DAKİ yarı finalin ardından Galler, Bale önderliğinde yenilenmiş kadrosuyla bizim hayaleti oynadığımız gruptan Danimarka'ya rakip oldu. Eriksen'in geçirdiği kalp krizi sonrası hayata tutunup takımına verdiği moral ve teknik adamlarının sağlam oyun planıyla Danimarka, topa daha fazla sahip olacağı maçta bence turun favorisi.



İTALYA-AVUSTURYA

EURO 2020'NİN tartışmasız en fiyakalı takımı Mancini'nin İtalya'sı. Müthiş pas organizasyonları, tabelayı değiştirebilecek bir elin parmakları kadar adamları ve 30 maçtır namağlup olmanın büyük öz güveniyle Londra'nın yolunu tuttular. 1968 dışında bu turnuvada bir başarıları yok. Onlar daha çok Dünya Kupası'nı severler. Ama bu defa 2012'den sonra bir kez daha final oynayabilecek kadar güçlü bir oyuna sahipler. Avusturya için son 16 başarı. Turun net favorisi İtalya. Ama futbol bu, belki de turnuvanın en fiyakalı takımı, en büyük sürprizle karşılaşır. Zor ama imkânsız değil.



HOLLANDA-ÇEKYA

MART sonunda bizden 4 gol yiyen Hollanda, gruptaki ilk maçını teknik direktörüne rağmen kazandıktan sonra 2 maçında da potansiyel çeyrek final takımı havasını verdi. Çekya 2016'da bizim grubu sonuncu bitirmişti. Bu kez bizden fazlasını yaptılar ama bence buraya kadar.



BELÇİKA-PORTEKİZ

Her Avrupa Şampiyonası'nın sürprizsiz çeyrek finallerinde 5 büyük ligin milli takımı, Portekiz, Belçika ve Hollanda'yı sayarız. Bu kez çeyrek finallerde ikisinden birinin olmayacağı kesin. Almanya-İngiltere'den sonra da bu turun en renkli eşleşmesi. Bir takımda Cristiano Ronaldo varsa hocaların da dediği gibi, kimseden çekinmezler. Diğer tarafta da Avrupa'da sezonun en iyi 3 golcüsünden birisi Lukaku var. Tur net ortada.



HIRVATİSTAN-İSPANYA

İLK iki maçta çile çekip gruptan 5 gollü galibiyetle çıkan İspanyollar'da moraller düzeldi ama Morata'nın kaçırdığı gollerin ardından ailesine gelen ölüm tehditlerini bir programda paylaşması, ülkede yeteri kadar can sıktı. İspanya'nın 3 kupa kazanan jenerasyonunun yanında bu kadro elbette ki bir sonraki turnuvanın takımı gibi duruyor. Milli takımının en genç ve en yaşlı gol atan futbolcusu unvanına sahip Modric liderliğindeki Hırvatlar, İspanya'nın grup performansına bakılırsa bu turda yüzde 40 şansa sahipler.



FRANSA-İSVİÇRE

SON 16'YA gelirken iki sol bekini de sakatlık yüzünden kaybeden Fransa, sağ bekte de stoper Kunde'yi oynattı Portekiz maçında. Pogba ve Kante'li orta saha karşısında Freuler-Xhaka'lı İsviçre orta sahası elbette ki zayıf kalır. Real Madrid'de harika bir sezon geçiren Benzema, biri penaltıdan da olsa Portekiz filelerini iki kez havalandırıp turnuvanın havasına girdi. Son dünya şampiyonu elbette ki turun favorisi.



İNGİLTERE-ALMANYA

İNGİLİZLER kupa tarihinde en fazla maça çıkan ama final görmeyen takım. Efsane golcüleri Lineker'in de dediği, Macaristan maçında ölüp dirilen Almanlar'ın o meşhur, "Sonunda Almanlar kazanır" repliğiyle Wembley'e gelecekler. Gol yemeyen İngiliz savunması ve öndeki yetenekli adamları doğrusu bu turnuvada çok daha fazlasını hak ediyor ama son 16'da Panzerler'i karşılarında bulmaları onların klasik talihsizliği diyebiliriz. Almanlar'ın Portekiz maçındaki futbollarını tekrarlamaları gerekiyor. Bu eşleşmenin galibi, şampiyonada final oynar demek elbette ki çok zor değil.



İSVEÇ-UKRAYNA

8 BÜYÜKTEN ikisi evinin yolunu tutarken İsveç-Ukrayna galibi çeyrek final görecek. Bu da her büyük turnuvanın fikstür azizliği olarak görülebilir. Bu karşılaşmada yüzde 65 İsveç, yüzde 35 Ukrayna diyebilirim.