Trabzonspor'un galibiyeti için ne söylersiniz?

Yarıştaki rakipleri iki ayda Avrupa'da 6 maç yaparken, ligde tökezleyebilme ihtimaline karşı Trabzonspor'un bu dönemde kayıpsız yürüyebilmesi gerekiyor. Giresun'dan sonra dün de tek golle kazandılar. Aynı sayıda hücum geliştirip bu kez çerçeveye standart üçlü bir isabet oranıyla oynadılar ama kaleci Ertuğrul birden fazlasına izin vermedi. Bu oyunla maçın Trabzonspor adına en iyi adamı elbette 3 puanı getiren Bakasetas. Avcı'nın, Galatasaray maçından sonra Abdülkadir Ömür'ü yine 11'de başlatması oyuncu için büyük bir şans.



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Süper Lig'deki 8+3 kuralının teknik direktörlerin oyun planındaki değişimini nasıl yorumlarsınız?

Bu sezon teknik adamlara Allah kolaylık versin. Berat'ın yerine oyuna giren Abdulkadir Parmak sakatlandığından ve 8+3 kuralı yüzünden 6 numara mevkinin ligdeki en iyi adamlarından biri olan Siopis'i sahaya süremeyen Avcı, Yusuf Sarı'yı alıp dizilişi değiştirmek zorunda kaldı. Şampiyonluk yarışında her zaman sakatlar ve cezalılar olur. Ama bir kural yüzünden dizilişi değiştirmek ya da iki oyuncu değişikliği yapmak zorunda kalmak futbolun doğasına aykırı. Her zaman söylüyorum: "Yabancıya karşı değilim. Futbola yabancı olanlara karşıyım."